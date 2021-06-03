Аксёнов: Крым примет в 2021 году рекордные 10 млн туристов

https://static.news.ru/photo/203a1acc-c4e9-11eb-91d2-96000091f725_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в 2021 году российский полуостров должны посетить 10 млн туристов, это станет рекордом. По его словам, на туристический поток не окажет влияния ситуация с водоснабжением, сообщает ТАСС.

10 млн Крым способен принять в этом году. Даже по билетам это уже видим: аэропорт Симферополь должен принять более 6 млн пассажиров, — пояснил Аксёнов.

Он добавил, что в 2022 году ситуация с турпотоком в Крыму станет ещё более благоприятной, поскольку уже будет реализован план по обеспечению полуострова стабильным водоснабжением. При этом в Крыму остаются некоторые проблемы, которые затрагивают туристов.

Качество обслуживания, наверное, главный вопрос, подготовка персонала для работы в гостиницах-отелях — наверное, это самая большая головная боль. Всё остальное можно преодолеть, — подчеркнул Аксёнов.

До «ковидного» 2020 года Крым два года подряд бил постсоветские рекорды по турпотоку. В 2018 году на полуострове отдохнули 6,8 млн человек, в 2019 году — 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного, но в Крыму побывали более 6,3 млн человек.

Ранее стало известно, что в сравнении с прошлогодним летним сезоном цены на отдых в России поднялись на 36%. При этом также значительно подорожали и туры за границу. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata, проанализировав результаты продаж турпакетов на лето текущего года.