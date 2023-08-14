Аксенов предложил ужесточить наказание за видео с работой ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Крыма планируют в ближайшее время предложить ужесточить наказание за распространение в публичном поле фото- и видеоматериалов с указанием местоположения военных и стратегических объектов, работы ПВО и других оборонных систем, заявил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. По его мнению, люди, которые занимаются публикацией подобных сведений, являются «пособниками врага», их необходимо наказывать куда жестче.

Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле <...> фото- и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом, — написал Аксенов.

Он обратился к россиянам с призывом не совершать необдуманных действий, которые позволят противнику подорвать безопасность России и навредить армии.

Накануне в Крыму силовики задержали мужчину, подозреваемого в съемке работы систем противовоздушной обороны на территории республики. Как утверждает военный эксперт Борис Рожин, мужчина отправил снятый ролик украинскому блогеру Анатолию Шарию, который позже распространил его в своих соцсетях. Задержанный признал свою вину.