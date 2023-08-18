Аксенов оценил загруженность курортов Крыма на фоне СВО Аксенов: желающих отдохнуть в Крыму много, несмотря на события СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Желающих отдохнуть в Крыму достаточно много, несмотря на события, связанные с СВО и атаки на Крымский мост, заявил NEWS.ru глава полуострова Сергей Аксенов. По его данным, загруженность отелей на настоящий момент составляет порядка 40-45%, а южный берег загружен до 80%.

Логистические сложности, отсутствие авиасообщения и общий негативный информационный фон повлияли на снижение показателей. Но надо сказать, что граждане понимают ситуацию и не паникуют. Крым по-прежнему популярен и остается единственным курортным регионом России, который на 30% снизил стоимость отдыха по отношению к прошлому году. В целом по регионам наибольшая загрузка: Ялта, Евпатория, Судак, Феодосия, Саки, Бахчисарайский район, — заявил Аксенов.

По его словам, власти Крыма сейчас готовятся к осенне-зимнему периоду, когда наиболее популярны оздоровительные туры. Он также отметил, что разрабатывается широкая программа по оздоровлению участников и ветеранов СВО, а также членов их семей.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что курортные сборы для туристов отталкивают россиян от отдыха внутри страны, а владельцев гостевых домов — от легализации бизнеса. Он выступил против подобных сборов и подчеркнул, что эксперимент проводится уже несколько лет, но в его организации он подвергается критике.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству дать регионам право на введение курортных сборов к 15 декабря. Такие сборы будут вводиться с учетом опыта реализации эксперимента на территории Крыма, Алтайского края, а также Санкт-Петербурга.