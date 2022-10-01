Аккредитованные IT-компании заставят раскрыть налоговую тайну Минцифры: аккредитованные IT-компании должны согласиться на раскрытие налоговой тайны

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Аккредитованные IT-комапнии должны будут в течение месяца с момента вступления в силу нового порядка аккредитации направить в Федеральную налоговую службу (ФНС) согласие на раскрытие налоговой тайны. Это необходимо для прохождения проверки на соответствие новым требованиям, предъявляемым к организациям. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Если ваша компания уже аккредитована, то повторно подавать заявление сейчас не нужно. <...> Такой компании необходимо в течение месяца с момента вступления в силу нового порядка направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну (в целях прохождения проверки на соответствие требованиям, предъявляемым к аккредитованным IT-компаниям), — говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что новое положение предусматривает ежегодную процедуру подтверждения соответствия требованиям. предъявляемым к аккредитованным СМИ. Эта процедура будет проводиться до 1 июля. Компании должны будут предоставлять о своих доходах от профильной деятельности. Кроме того, не исключены внеплановые проверки со стороны Минцифры.

При этом аккредитацию смогут получить даже те компании, которые де-юре не имеют выручки. Для этого заработная плата сотрудников компании должна быть не ниже средней по стране или региону, а сама фирма должна существовать по меньшей мере три года с момента подачи заявления на аккредитацию и заработать не менее 1 млн рублей за все время существования.

В субботу, 1 октября, российское правительство утвердило новое положение о государственной аккредитации отечественных компаний, работающих в области информационных технологий. В постановлении говорится, что в Минцифры до начала ноября должны утвердить перечень видов деятельности в указанной сфере. До 1 декабря ведомство решит вопрос, касающийся утверждения административного регламента предоставления госуслуги по аккредитации.

Минцифры РФ также создаст на портале госуслуг форму для подачи заявлений на аккредитацию IT-компаний. Новая опция появится до 10 октября.