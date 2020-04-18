АКИТ раскритиковала проект кабмина о торговле лекарствам в Интернете

https://static.news.ru/photo/e4bc4ef8-8104-11ea-ab63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассоциация компаний интернет- торговли (АКИТ) раскритиковала проект постановления кабмина о правилах продажи лекарственных препаратов дистанционным способом.

Эксперты считают, что мера географического распространения лекарств «в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены аптечные организации, осуществляющие розничную продажу дистанционным способом, и граничащих с ним населённых пунктов, но не далее ближайшего населённого пункта от границы субъекта, в том числе по авто- и железнодорожной трассе» избыточна.

Также специалисты АКИТ раскритиковали меру заказа товара через «личное обращение покупателя в организацию», а не автоматическим способом и обязательное участие в каждом заказе работника аптеки и доставку лекарств её сотрудником. Эксперты считают, что такие правила не позволят организовать эффективную работу по доставке лекарств.

Наличие требования по доставке лекарственных препаратов исключительно фармацевтическими работниками приведёт к тому, что фармацевты и провизоры должны будут переквалифицироваться в курьеров, в противном случае доставка лекарств будет невозможна, — приводят сообщение АКИТ в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские аптеки смогут продавать тканевые маски. Минздрав пояснил, что маски являются барьерным средством для фильтрации воздуха и могут быть изготовлены из текстильных материалов, трикотажа, нетканого материала.