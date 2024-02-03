Акция жен мобилизованных прошла у Красной площади 3 февраля: чего требовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Днем 3 февраля в Москве у Красной площади прошла несогласованная акция, приуроченная к 500 дню с начала частичной мобилизации, в которой участвовали жены призванных на службу в зону СВО. Чего требовали супруги мобилизованных, кого задержали, почему прокуратура предостерегала от незаконных акций?

Что за акция прошла у Красной площади 3 февраля, при чем здесь мобилизация

Накануне движение жен мобилизованных "Путь домой" объявило, что планирует провести акцию, приуроченную к 500 дню со дня объявления частичной мобилизации. Днем 3 февраля в Александровском саду собрались люди, некоторые направились к Могиле Неизвестного Солдата для возложения цветов. По словам участниц движения, их основное требование — отпустить мобилизованных домой, поскольку во время СВО они находятся в зоне боевых действий бессрочно. Всего на акцию собрались около 200 участников.

Кого задержали на акции у Красной площади

Как сообщал Telegram-канал "Осторожно, новости" участников акции снимали на фото и видео неизвестные люди. В ходе проведения несогласованного мероприятия правоохранители задержали более 25 человек. По данным "Осторожно, новости", большинство задержанных -- журналисты.

"Среди задержанных на акции «Пути Домой» журналисты российский и международных изданий. Среди них: «Осторожно, новости», Sota.Vision (признано Минюстом РФ иноагентом), «Коммерсант», France Press, Spiegel, а также правозащитники из движения «За права человека» (признано Минюстом РФ иноагентом)", -- отмечается в публикации.

Всех доставили к зданию ОВД «Китай-город».

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что отправила адвоката для сотрудника «Осторожно, новости», которого задержали во время акции в Александровском саду. Она подчеркнула, что журналист имел при себе пресс-карту, редакционное задание и специальный жилет для представителей прессы.

"Пресс-карта, редзадание, жилет прессы у моего сотрудника были с собой. <...> Что еще нужно дать журналисту, чтобы его не задерживали? Отправила адвоката, очень злимся в редакции, очень", — сообщила Собчак.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О чем предупредила прокуратура

Днем 3 февраля в Telegram-канале столичной прокуратуры предупредили горожан об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях.

"В сети «Интернет», в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичной акции в центре Москвы. Указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано. Прокуратура Москвы предостерегает, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность", -- говорится в публикации ведомства.

Конкретное несогласованное мероприятие прокуратура не уточнила. За призывы выходить на несанкционированные акции грозит наказание вплоть до административного арест по ст. 20.2 КоАП.

Что грозит задержанным на акции

Задержанным на несогласованной акции в Москве грозит административный штраф по ч. 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия) в размере от 10 до 20 тысяч рублей, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев.

"Согласно части 5 статьи 20.2 КоАП, нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия его участником влечет административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Однако в соответствии с законом РФ «О средствах массовой информации» журналист при исполнении профессиональных обязанностей имеет ряд прав, включая право присутствовать на митингах и демонстрациях", — подчеркнул юрист.

По его словам, проверка личности и статуса человека при задержании на таких мероприятиях является стандартной процедурой и позволяют исключить провокаторов. Если документы в порядке, журналистов и правозащитников, как правило, отпускают без штрафов и арестов.

Отпустят ли мобилизованных домой

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 22 сентября 2022 года, а чуть более чем через месяц министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задачи призвать 300 тыс. россиян. Указ об окончании частичной мобилизации не выходил, однако власти неоднократно заявляли об отсутствии необходимости в новой волне набора людей с учетом увеличевшегося числа контрактников.

Летом 2023 года Путин, говоря о возможной ротации, отмечал, что закон не предусматривает конкретных сроков, и надо исходить «из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения». Президент признал, что «когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой».

В Минобороны в сентябре 2023 года заявляли, что ротация мобилизованных проводится «с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО». В декабре 2023 года депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») опубликовал ответ Минобороны на свой запрос, в котором говорилось, что срок службы мобилизованных «истекает по завершению периода частичной мобилизации на основании соответствующего указа президента», а установление иных сроков «полагается нецелесообразным». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в сентябре же заявил, что мобилизованные вернутся домой «после завершения специальной военной операции» и «ротация никакая не предусмотрена».

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