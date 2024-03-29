Акции «Макфы», террор Мифтахова, бойкот «Слова пацана»: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/АГН «Москва», Wink

Акции компании по производству макарон «Макфа» могут достаться государству, аспиранта Азата Мифтахова приговорили к четырем годам по новому уголовному делу, от актеров сериала «Слово пацана» массово отписываются поклонники, в Севастополе в море упал военный самолет — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему государство хочет присвоить акции производителя макарон «Макфа»

Генпрокуратура требует передать в доход государства акции одного из крупнейших производителей макарон АО «Макфа». Надзорное ведомство видит в экономике этой компании коррупционное происхождение. Внимание обращают на то, что бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти.

«Коммерсант» отмечает, что подобные иски от прокуратуры удовлетворяются практически в 100% случаев и довольно быстро. Разбирательство, по данным издания, будет вестись в Центральном районном суде Челябинска. По делу уже назначен судья, но разбирательство по существу пока не начато.

Юревич с 2000 по 2005 год являлся депутатом Госдумы, а после до 2010 года был главой Челябинска. До 2014 года он занимал пост губернатора Челябинской области. Вадим Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом трех созывов Госдумы.

Источник «Российской газеты», знакомый с ситуацией, пояснил, что «иск никоим образом не скажется на работе группы компаний „Макфа“, поэтому не надо опасаться перебоев с поставками муки и макарон и запасаться ими впрок». По его словам, требования прокуратуры касаются восстановления справедливости, изъятия незаконно нажитого и возращения государству утраченных стратегических активов.

Как сказано в материалах прокурорского иска, АО «Макфа» сегодня входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, оно внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. Кроме того, этот концерн включает еще 26 компаний, зарегистрированных на территории Москвы, Курганской, Московской, Свердловской, Херсонской, Челябинской областей. Совокупная стоимость всех хозяйствующих субъектов составляет более 46 млрд рублей, их ежегодная выручка превышает 41 млрд рублей, а валовая прибыль — 13,6 млрд рублей.

Как пишет «Российская газета», осознавая угрозу привлечения к уголовной ответственности и обращения взыскания на коррупционно нажитый капитал, они обеспечили передачу имущественных прав на российские юридические лица в пользу иностранных компаний, зарегистрированных в Республике Кипр («Маркоул ЛТД», «Аркокети ЛТД», «Корфиния ЛТД», «Фримандос ЛТД», «Сула Гранти ЛТД», «Стоувари ЛТД», «Рантип Инвест Лимитед», «Закостал ЛТД»).

В результате оффшоризации активов Юревич и Белоусов в настоящее время продолжают под видом дивидендов выводить на Кипр и в Великобританию доходы от деятельности отечественных предприятий, ежегодный размер которых превышает 2 млрд рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За что математика Азата Мифтахова приговорили к очередному сроку?

Бывший аспирант МГУ математик Азат Мифтахов получил четыре года лишения свободы за оправдание терроризма. Новый срок ему дали уже во время нахождения в колонии за хулиганство. Как постановил суд, молодой человек в разговоре с сокамерниками одобрил поступок Михаила Жлобицкого, подорвавшего здание ФСБ в Архангельске в 2018 году. По этому обвинению юноша был задержан 4 сентября на выходе из колонии после отбытия предыдущего срока.

Первые 2,5 года нового срока Мифтахов проведет в тюрьме, затем будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Гособвинение попросило назначить три года колонии. В последнем слове математик заявил о фальсификации доказательств, «как и пять лет назад». Адвокат подсудимого просила снять с него обвинения, назвала возбуждение дела незаконным, а показания свидетелей — ложными.

Первый срок Мифтахову был назначен в 2021 году по делу о хулиганстве. Разбирательство велось с 2019 года. Тогда ему предъявили обвинение по статье 213 УК РФ. По данным следствия, бывший аспирант разбил окно в офисе «Единой России», после чего закинул туда дымовую шашку.

В 2021 году 64 математика отправили письмо в исполнительный комитет Международного математического союза. Ученые просили отложить Международный математический конгресс 2022 года в Санкт-Петербурге до 5 декабря 2023 года. Как тогда предполагалось, до момента, когда закончится срок заключения Мифтахова. В обращении подчеркивалось, что основные ценности Международной математической организации — это научная свобода и политический нейтралитет.

«Факты не оставляют никаких сомнений в политической мотивации его преследования. Есть объективные свидетельства того, что Азат и другие узники подвергались пыткам, чтобы склонить их к самооговору», — говорилось в письме.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Азат Мифтахов

Почему поклонники отписываются от актеров сериала «Слово пацана»?

Поклонники актеров из «Слова пацана. Кровь на асфальте» начали массово отписываться от своих кумиров. Так, после выхода сериала на Рузиля Минекаева, сыгравшего Марата, было подписано в Telegram-канале около миллиона человек, позднее это число уменьшилось до 800 тысяч. Сам актер даже пошутил на эту тему.

«Нет, брат, не уходи!» — написал он, опубликовал скрин с числом своих подписчиков, которых на момент публикации было 800 001. Сейчас на канале актера 784 831 подписчик.

С аналогичной ситуацией столкнулся Леон Кемстач, актер сыграл в сериале персонажа с прозвищем Пальто. В настоящий момент число его подписчиков сократилось с 1 млн до 760 тысяч.

При этом ситуация с Никитой Кологривым противоположная, число его поклонников растет. В отличие от своих коллег, он имеет больший опыт и количество проектов.

Кологривого стали чаще упоминать в СМИ после дебоша в новосибирском баре. Он отбывал арест за то, что устроил потасовку и укусил официантку. 22 марта суд отказался продлевать арест актера до 15 суток. Сам Кологривый отметил, что считает семидневный арест слишком жестоким наказанием за его проступок. 27 марта актера выпустили из спецприемника. Недавно артист впервые вышел на связь после отбытия ареста. Он выразил соболезнования пострадавшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». В своем Telegram-канале Кологривый заявил, что постарается сделать что-то полезное для нуждающихся после трагедии. Он также выразил благодарность тем, кто не отвернулся от него после скандала в баре Новосибирска и его последующего ареста.

«Друзья, выражаю соболезнования всем пострадавшим от теракта. Постараюсь сделать что-то действительно полезное для нуждающихся, что смогу. Спасибо за поддержку тех, кто не отвернулся. Не делайте глупостей, пользуйтесь моим примером. Сейчас трудное время, давайте держаться вместе и поддерживать друг друга», — написал актер в Telegram.

До этого сообщалось, что актер Слава Копейкин, известный по роли Турбо в сериале, был замечен во время прогулки, предположительно, с актрисой Яной Енжаевой в центре Москвы. Пара гуляла под руку по одной из набережных столицы. Эксклюзивные фотографии появились в распоряжении NEWS.ru.

Слухи о романе между Копейкиным и Енжаевой начали появляться в Сети в конце прошлого года. Официальных комментариев об отношениях артисты не давали. 14 февраля актриса намекнула поклонникам, что провела День всех влюбленных не одна, и опубликовала фотографию с большим букетом цветов. Однако Енжаева пока не раскрывает подробности личной жизни и не отвечает на вопросы фанатов о возможном романе со звездой «Слова пацана».

Что стало с пилотом упавшего в Севастополе военного самолета?

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 28 марта сообщил, что военный самолет упал в море. По его словам, пилот катапультировался, его подобрали спасательные службы. Как добавил глава города, жизни военного ничего не угрожает.

«Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает», — написал Развожаев.

Telegram-канал «Военный обозреватель» публиковал видео момента, как падающий военный самолет рухнул в море у берегов Севастополя. На кадрах видно, как пылающий истребитель уходит под воду, оставив над поверхностью только черный дым.

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