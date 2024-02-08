РАН: Россия продолжит участие в совместных проектах с другими государствами

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Даже в нынешних условиях Российская академия наук (РАН) остается членом примерно 40 именитых международных организаций и сохраняет контакты с коллегами из недружественных стран, отметил в беседе с РИА Новости ее президент Геннадий Красников. По его словам, в этой связи Россия продолжит участие в совместных проектах с другими государствами. Наибольший потенциал сотрудничества есть у стран Латинской Америки и Африки, сказал он.

Указом президента РФ Владимира Путина глава РАН Красников в январе стал членом Совета безопасности РФ. Ученый подчеркнул: этот очень важный сигнал со стороны государства повышает статус академии и означает, что ее работа востребована.

Это также показывает то, что становится востребована работа Российской академии наук, аккумулирование тех знаний, которые у нас находятся в рамках Академии наук. Мы ведем исследования по широкому кругу вопросов, в том числе и по обороне, — пояснил Красников.

По мнению главы РАН, знания, накопленные учеными, комплексный подход к проблеме, позволят Совбезу иметь определенную выгоду от присутствия в своем составе Академии наук.

В России 8 февраля празднуют День науки. В этот день в 1724 года император Петр I утвердил образование отечественной Академии наук.