Академик рассказал, как победить демографический кризис в России

Для того чтобы сложная демографическая ситуация в России изменилась, необходимо материнский труд засчитывать в стаж, так как он сложен. Об этом «Царьграду» рассказал академик РАН Сергей Глазьев.

«Примочки» государства с материнским капиталом не сыграют никакой роли в преодолении демографического кризиса. И для того чтобы больше женщин захотели иметь детей, материнский труд должен быть в почёте, — отметил специалист.

По словам Глазьева, женщинам не нужны подачки в виде материнского капитала. Воспитание детей должно быть не только засчитано в стаж, но и оплачиваться. Что-то подобное было перед распадом СССР, какие-то элементы можно было бы внедрить и сейчас. Только так можно победить демографический кризис в России, резюмировал эксперт.

Ранее зампред правительства Татьяна Голикова рассказала, что российские власти планируют продолжить работу над повышением благополучия семей. По её словам, к 2024 году поддержку получат 2,5 млн пар.