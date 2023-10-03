Академик раскрыл планы «Роскосмоса» после аварии «Луны-25» Академик Маринин: «Роскосмос» выведет следующую станцию на окололунную орбиту

Фото: iki.cosmos.ru

«Луна-25»

Неудачный опыт российской лунной программы с аварией аппарата «Луна-25» необходимо учесть, чтобы предотвратить подобные ситуации в дальнейшем, заявил в беседе с «Радио 1» академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин. По словам ученого, в планы «Роскосмоса» не входит повторение той же программы, а следующей станцией будет орбитальная.

Повторять эту же станцию и эту же программу не предполагается. <...> Следующая по плану станция — орбитальная. Мощный аппарат будет выведен на окололунную орбиту, он будет с хорошим разрешением снимать участки поверхности Луны для составления карты для последующих посадок, — рассказал академик.

Он добавил, что также в планах госкорпорации — посадка вблизи южного полюса спутника Земли новой станции, которая с помощью ретранслятора займется сбором информации с лунной поверхности. Кроме того, предполагается создание второй такой же станции на случай внештатной ситуации. Если все пройдет хорошо, то ее посадят в другом районе. В ее задачи будет входить забор и доставка лунного грунта на Землю.

Академик также рассказал о разработке Россией, Китаем и ЮАР совместной программы по строительству посещаемой лунной научной базы. Согласно проекту, объект будет готов к середине 2040-х годов, и представители стран-участниц смогут посещать его для сбора необходимой информации и настройки аппаратуры.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что крушение автоматической станции «Луна-25» могло произойти из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, связанного с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л. В госкорпорации добавили, что по итогам расследования сформированы рекомендации для будущих лунных миссий, чтобы исключить повторение событий.