Академик РАН оценил вероятность утечки ядерных материалов на Украину Академик РАН Оганесян: самостоятельно вынести радиоактивный материал из лабораторий — невозможно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Работа с радиоактивными материалами строго регламентирована, самостоятельно вынести существенную часть этого материала с производства или лабораторий невозможно, поскольку там есть обязательный контроль радиоактивности на выходе, поэтому вероятность их утечки на Украину равна нулю, заявил в разговоре с NEWS.ru академик РАН, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне Юрий Оганесян. Способов приобрести радиоактивные вещества для обычного человека также не существует — их нельзя ни купить, ни украсть и не выкопать, указал он.

Работа с радиоактивными материалами строго регламентирована. Самостоятельно вынести радиоактивные материалы из лабораторий или с производства невозможно, потому что там есть обязательный контроль радиоактивности на выходе, — сказал ученый.

Эксперт пояснил, что аэропорты оборудованы оборудованы датчиками радиоактивности, миновать которые с опасным грузом не получится.

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При перевозке радиоактивных материалов, например, из одной лаборатории в другую, посторонний человек не может просто так их забрать, поскольку в таких случаях используются защищенные спецмашины, специальные контейнеры для перевозки, а также ведется строгий учет поездки.

На каждую поездку делается специальное разрешение, без которого машину с предприятия не выпустят. Любые подобные перевозки проходят не просто под контролем, а, я бы сказал, под строгим контролем, — объяснил Оганесян.

Он добавил, что все рудники, где добываются опасные вещества строго охраняются, и в свободной продаже таких материалов не найти. Ученый отметил, что в лабораториях и на производстве не все имеют доступ к радиоактивным материалам.

Ранее директор департамента коммуникаций Росатома Андрей Черемисинов заявил, что у Украины нет возможности создать ядерную бомбу. По его словам, нужны возможности обогащения материалов или наработки оружейного плутония, это потребует огромных производственных мощностей.