Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с футбольным клубом «СКА-Хабаровск» в матче 1/16 финала Кубка России - 2:2. Подопечные Рашида Рахимова сумели вырвать победу у соперника в серии пенальти (4:2).
До 76-й минуты команды не могли открыть счёт, пока полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша не пробил ворота соперника. На 82-й минуте ответный гол с пенальти реализовал хавбек хабаровцев Адлан Кацаев (1:1).
В дополнительное время «СКА-Хабаровск» сумел выйти вперёд благодаря автоголу Зорана Нижича на 101-й минуте. Однако уже на 110-й Магомед Митришев делает счёт встречи 2:2.
Судьба решилась только в серии послематчевых пенальти, где «грозненцы» оказались сильнее. Футболисты «Хабаровска» дважды попали в штангу.
До этой игры команды встречались друг с другом 11 раз. На счету хабаровчан было четыре победы. Три раза сумел выиграть «Ахмат». Четыре встречи завершились вничью. Последний раз команды встречались также в 1/16 финала Кубка России в прошлом году. Тогда матч завершился вничью (3:3), а в серии пенальти точнее оказались грозненцы (4:2).
Другой футбольный клуб РПЛ «Динамо» уступил в матче 1/16 финала Кубка России команде «Луч-Энергия» из Владивостока со счётом 0:1.