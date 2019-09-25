https://static.news.ru/photo/cf9cf262-df8c-11e9-9342-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcska/vk.com

Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с футбольным клубом «СКА-Хабаровск» в матче 1/16 финала Кубка России - 2:2. Подопечные Рашида Рахимова сумели вырвать победу у соперника в серии пенальти (4:2).

До 76-й минуты команды не могли открыть счёт, пока полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша не пробил ворота соперника. На 82-й минуте ответный гол с пенальти реализовал хавбек хабаровцев Адлан Кацаев (1:1).

В дополнительное время «СКА-Хабаровск» сумел выйти вперёд благодаря автоголу Зорана Нижича на 101-й минуте. Однако уже на 110-й Магомед Митришев делает счёт встречи 2:2.

Судьба решилась только в серии послематчевых пенальти, где «грозненцы» оказались сильнее. Футболисты «Хабаровска» дважды попали в штангу.

До этой игры команды встречались друг с другом 11 раз. На счету хабаровчан было четыре победы. Три раза сумел выиграть «Ахмат». Четыре встречи завершились вничью. Последний раз команды встречались также в 1/16 финала Кубка России в прошлом году. Тогда матч завершился вничью (3:3), а в серии пенальти точнее оказались грозненцы (4:2).

Другой футбольный клуб РПЛ «Динамо» уступил в матче 1/16 финала Кубка России команде «Луч-Энергия» из Владивостока со счётом 0:1.