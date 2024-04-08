«Ахмат», Battlefield, памятники: последние новости о ЧВК «Вагнер» 8 апреля

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Экс-бойцы ЧВК «Вагнер», перешедшие в артиллерийскую группу спецназа «Ахмат»

ЧВК «Вагнер» может появиться в новой части компьютерной игры Battlefield как противник НАТО. Когда можно будет поиграть за «музыкантов», что известно о переходе бойцов «оркестра» в «Ахмат», какие последние новости о ЧВК «Вагнер» 8 апреля?

ЧВК «Вагнер» появится в Battlefield?

Известный инсайдер Том Хендерсон в социальных сетях рассказал дополнительную деталь новой части компьютерной игры Battlefield. По его словам, шутер будет строиться вокруг конфликта между НАТО и некой «крупной частной военной компанией». Других деталей Хендерсон не раскрыл, но отметил, что ЧВК станет для Альянса большой угрозой.

Эксперты предполагают, что это может быть ЧВК «Вагнер». Место действия игры пока держится в секрете, однако источники сообщают, что сюжет будет разворачиваться в Африке. Это одна из точек на земном шаре, с которой СМИ тесно связывали ЧВК «Вагнер». Кроме того, о деятельности «оркестра» в Африке говорил и президент России Владимир Путин.

«Эта небезызвестная группа „Вагнер“. Она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие страны Африки. Минобороны оказывало им поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того», — заявлял глава государства в начале марта.

По неподтвержденным данным, релиз нового Battlefield должен состояться в 2025 году. Последняя игра в серии Battlefield 2042 вышла 19 ноября 2021 года и рассказала о противостоянии России и США за человеческие ресурсы.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Что известно о переходе бойцов ЧВК «Вагнер» в «Ахмат»

Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что по результатам переговоров в спецназ «Ахмат» вступят три тысячи бойцов ЧВК «Вагнер» вместе со своим командиром с позывным Ратибор. По его словам, Минобороны РФ выделило необходимые вакансии.

«Министерство обороны РФ уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. В ближайшее время будут решены все организационные вопросы, и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач», — написал Кадыров.

Он напомнил о высокой эффективности вагнеровцев и выразил надежду, что их вступление в состав «Ахмата» станет стратегически важным шагом и совсем скоро окажет существенное влияние на ход СВО.

7 апреля командир ЧВК «Вагнер» Ратибор впервые высказался о переходе в «Ахмат». По его словам, которые в качестве аудиозаписи приводит Telegram-канал «Канал специального назначения», после присоединения к чеченскому подразделению порядки и команда не поменяются.

«Мы возьмем всех: неважно, кто ты — „амбрелла“ — не „амбрелла“, даже и в полку создадим отдельное. Все будет то же самое, как в ЧВК „Вагнер“, один в один», — сказал Ратибор.

Участник СВО Евгений Топаз (Рассказов) призвал не критиковать вагнеровцев за переход в «Ахмат». Он отметил, что этот процесс может сыграть важную роль для страны.

«Дайте людям, которых вы единожды назвали вашими братьями и героями, немного вашей веры, иначе грош цена вашему братству», — написал Топаз 8 апреля в своем Telegram-канале.

Где Пригожину и Уткину установили памятник

Памятник бизнесмену Евгению Пригожину и командиру ЧВК «Вагнер» Дмитрию Уткину открыт на территории мемориальной часовни недалеко от полигона Молькино (город Горячий Ключ) в Краснодарском крае. Об этом 5 апреля сообщил Telegram-канал «ЧВК Вагнер. Сводки». На постаменте вместо имен и фамилий написаны позывные погибших — Первый и Девятый.

Мемориал в Горячем Ключе построен на территории часовни, заложенной в 2018 году в память о бойцах компании, погибших в Сирии и в других локальных конфликтах. Выбор места связан с тем, что рядом расположен полигон Молькино, где базировалась ЧВК. Территория часовни огорожена, туда нет свободного доступа.

Кроме того, там находится стела, на которой выгравированы более 20 000 номеров жетонов погибших бойцов ЧВК «Вагнер».

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