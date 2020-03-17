https://static.news.ru/photo/b15ea294-6846-11ea-8e25-fa163e074e61_660.jpg Икона Паисия Святогорца в Иоанно-Предтеченском соборе в Вашингтоне Фото: Russian Orthodox Cathedral of St John the Baptist /CC BY-SA 2.0/wikipedia.org

Православный старец с Афона Паисий Святогорец предсказал, что после распада СССР и завершения «периода испытаний», связанных с крахом этого государства, в России возродится монархия.

Новый царь, согласно пророчеству старца, будет выбран всем народом, а в период его правления «страна воспрянет духом», сообщает издание argumenti.ru.

Как писал NEWS.ru, политолог Анатолий Вассерман заявил, что президент РФ Владимир Путин может отказаться от выдвижения своей кандидатуры на следующих выборах главы государства. По его словам, российский лидер не стал отклонять поправку об обнулении президентских сроков на заседании Госдумы, поскольку не захотел сразу превратиться в так называемую хромую утку.