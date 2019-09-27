https://static.news.ru/photo/8ca432c2-e13f-11e9-8462-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Столичные аэропорты отчитались о готовности к работе в осенне-зимний период. Все технические службы ориентированы на обслуживание воздушных судов и пассажиров в условиях холодов и снега.

Так, во Внуково в очистке аэродрома от снега и льда планируется задействовать свыше 130 единиц техники. Она уже прошла необходимый технический осмотр и переоснащение, передаёт РИА Новости . В необходимом объёме закуплены противогололёдные реагенты, создан запас противообледенительной жидкости.

Пресс-служба Шереметьево также сообщила, что аэропорт готов к работе в осенне-зимний период.

Автопарк Домодедово насчитывает более 60 единиц специализированной техники — это снегоуборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры для удаления снежного наката, техника для распределения химреагентов и другие машины. Персонал прошёл обучение, тренировки и инструктажи.

В пассажирских терминалах столичных воздушных гаваней обеспечено бесперебойное функционирование систем теплоснабжения. Необходимую проверку прошли резервные и аварийные источники электроэнергии.

Ранее, как писал News.ru, в китайской столице закрылся старейший аэропорт страны. Он был построен ещё в 1910 году.