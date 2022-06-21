Аэропорт Шереметьево проверят на предмет нарушения конкуренции ФАС проверит аэропорт Шереметьево на предмет нарушения конкуренции

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверяют деятельность грузового терминала аэропорта Шереметьево «Москва Карго» (SVO-1) и его акционера — Международного аэропорта Шереметьево — на предмет недобросовестной конкуренции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники на рынке грузоперевозок.

Ведомства также подтвердили изданию, что проверки действительно ведутся. По имеющимся данным, жалобу на терминал и его акционера подали менеджеры соседнего грузового терминала «Шереметьево-Карго» (SVO-2), не зависящего непосредственно от авиаузла. По их словам, SVO-1 препятствует обработке грузов конкурентов, хотя законных оснований для этого нет.

Как рассказал изданию заместитель генерального директора по качеству «Шереметьево-Карго» Евгений Якунин, в последнее время к ним стало поступать много жалоб от клиентов по поводу препятствия со стороны аэропорта в обработке грузов в данном терминале. Действиями аэропорта, по словам топ-менеджера, были недовольны как минимум четыре крупных грузовых агента.

Ранее сообщалось, что участники ПМЭФ застряли в Шереметьево из-за сбоя в ПЦР-лаборатории.