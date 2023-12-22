«Аэрофлот» завершил страховое урегулирование еще по 28 воздушным судам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Аэрофлот» сообщила о завершении процесса страхового урегулирования еще по 28 лайнерам, передает «Коммерсантъ». Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания „Победа“» и АО «Авиакомпания „Россия“». Теперь право собственности на лайнеры перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания «НСК».

В период с 14 по 21 декабря группа «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования в отношении по 28 воздушным судам с несколькими группами лизингодателей, — сообщили в компании.

В октябре группа «Аэрофлот» завершила урегулирование отношений иностранного лизинга еще по 17 самолетам. В результате право собственности на воздушные суда перешло российскому страховщику «НСК». В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам отечественных страховых компаний, так и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот».

Также 22 декабря стало известно, что S7 Airlines урегулировала спор с зарубежными лизингодателями по 45 самолетам. Отмечается, что эта доля составляет почти 50% флота перевозчика. В S7 подчеркнули, что продолжают переговоры с другими зарубежными арендодателями.