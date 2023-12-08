«Аэрофлот» восстановил работу системы бронирования авиабилетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа системы бронирования билетов «Аэрофлота» восстановлена, сообщили в компании. О сбое пользователей предупредили во второй половине дня 7 декабря.

Работоспособность системы бронирования восстановлена. На данный момент оформление билетов «Аэрофлота» снова доступно во всех каналах продаж, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба перевозчика сообщила, что в системе бронирования билетов Leonardo произошел сбой, из-за этого реализация билетов на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» была затруднена во всех каналах продаж. При этом отмечалось, что система регистрации пассажиров работает штатно.

До этого Роспотребнадзор предложил помощь в составлении коллективного иска туристам, купившим дешевые авиабилеты из Екатеринбурга на Пхукет, которые «Аэрофлот» впоследствии аннулировал. По мнению экспертов ведомства, действия авиакомпании были незаконными. В этой связи член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что граждане, пострадавшие в результате утечек персональных данных или действий недобросовестных застройщиков, смогут быстрее получить компенсацию, если в России появится единый портал для подачи коллективных судебных исков. По его словам, инициатива поможет защитить права миллионов россиян.