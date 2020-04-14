Россия

«Аэрофлот» сократил число внутренних рейсов

03:31, 14 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Аэрофлот» повторно сократила число внутренних рейсов из-за падения спроса.

Ранее перевозчик уже ограничил сообщение с некоторыми регионами до одного рейса в день или нескольких в неделю. Новые ограничения затронули полёты из столицы в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Краснодар, сообщает компания.

Как писал NEWS.ru ранее, российские авиакомпании выполнят 14 апреля два вывозных рейса, они утверждены оперативным штабом РФ. Речь идёт о рейсах «Аэрофлота» из Анталии в Москву и S7 из Бангкока в Новосибирск.

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