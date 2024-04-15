«Аэрофлот» разрешил перевозку животных в кресле: что не так с этой услугой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В авиакомпании «Аэрофлот» сообщили о введении новой услуги — перевозке животного на соседнем пассажирском сиденье. Каких питомцев можно будет перевозить в салоне самолета, почему россияне критикуют эту услугу?

Каких животных можно перевозить в самолете

«Аэрофлот» по завершении успешного тестирования ввел новую услугу, которая заключается в перевозке животного в соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. Соответствующая информация приводится в пресс-релизе компании.

«Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах „Аэрофлота“ и рейсах дочерней авиакомпании „Россия“, выполняемых под кодом SU», — говорится в сообщении.

Согласно результатам тестирования, данная услуга востребована у владельцев небольших животных и птиц — за это время было перевезено более 900 питомцев. Также по итогам теста были увеличены габариты контейнера для перевозки животных в салоне бизнес-класса, подчеркнули в «Аэрофлоте».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным авиакомпании, пассажир может перевезти в соседнем кресле один контейнер с кошкой, собакой, птицей или другими комнатными прирученными животными-компаньонами в любом классе обслуживания: эконом, комфорт, бизнес. Оплата дополнительного места осуществляется по тарифу, применяемому для взрослого пассажира. В соответствии с правилами безопасности контейнер разрешается размещать только в креслах у иллюминатора. В течение всего полета питомец должен оставаться в переноске.

«В рамках услуги пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 кг. Перевозка животного возможна в жестком и полужестком контейнере, при этом питомец должен иметь возможность вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Максимальные габариты контейнера в классах эконом и комфорт: полужесткий — 50 х 35 х 32 см, жесткий — 50 х 35 х 30 см. Для класса бизнес: полужесткий — 50 х 40 х 40 см, жесткий — 50 х 40 х 30 см. Контейнер должен соответствовать установленным требованиям, а также иметь ручку или петлю, которая позволит прочно закрепить переноску в пассажирском кресле», — уточняется в пресс-релизе «Аэрофлота».

Что не так с этой услугой

Некоторые россияне увидели в новой услуге «Аэрофлота» моменты, которые могут привести к проблемам во время перевозки животных в салоне самолета на пассажирском сиденье. Так, пользователи обратили внимание, что у потенциального попутчика пассажира с питомцем может быть аллергия на животных.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«А у кого астматическая аллергия на животных, как быть? У меня жесткая аллергия с быстроразвивающимися симптомами, если долгий контакт (а присутствия рядом вполне достаточно) — вплоть до удушения. Норм так слетать?» — задается вопрос Наталья в комментариях к соответствующей новости в Telegram-канале KP.RU.

«У сына аллергия на кошек и собак, поэтому ему не очень такое соседство», — подчеркивает Ирина.

«Не очень из-за аллергии. Тогда авиакомпания должна задавать вопрос о наличии/отсутствии аллергии у рядом сидящих», — указывает Елена.

Другие пользователи не разделили опасения по поводу возможных приступов аллергии у попутчиков пассажиров с животным. Как отметили некоторые комментаторы, в авиакомпании должны предусмотреть подобные моменты и пресечь такие ситуации.

«Я так думаю, что места с животными будут заранее обозначены, как и в поездах. Чтобы те, у кого аллергия, заранее знали, что рядом садиться не стоит. К тому же написано, что они обязаны быть в переноске. То есть контактировать с людьми никак не будут», — поясняет Инна.

Ряд пользователей заметили, что животные по-разному переносят полет, для питомца это может быть стресс, в связи с чем он будет вести себя неспокойно и шуметь.

«Если дружелюбный и спокойный, то положительно. А если лаять будет или скулить всю дорогу, нет уж, не надо», — пишет Елена.

«Только этого не хватало. Мало того, что орущие на разрыв дети превращают в ад весь перелет, теперь еще добавятся лающие и мяукающие пассажиры», — считает Виолетта.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При этом многие россияне положительно отреагировали на новую услугу «Аэрофлота». Пользователи порадовались тому факту, что их любимые питомцы смогут находиться рядом с ними во время полета, а не в багажном отсеке.

«Замечательно, люблю животных», — отмечает Наталья.

«Наконец-то! Моего Васю не убьют в багаже при перелете! Я теперь смогу летать с моим котом! Ура!» — радуется Дина.

С подробностями о новой услуге можно ознакомиться на сайте «Аэрофлота».

Читайте также:

Пугачева встретит юбилей одна? Последние новости шоу-бизнеса 15 апреля

Изменяла Болдину с двумя, ушла от Киркорова к Галкину: мужчины Пугачевой

«Архетип чеховской женщины»: умерла актриса Инна Головина