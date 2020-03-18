https://static.news.ru/photo/f965ced6-695a-11ea-91b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиаперевозчик «Аэрофлот» принял решение прекратить перелёты в Вашингтон, Дубай, Лиссабон, Лос-Анджелес и Майами. Ограничения продлятся до 30 апреля.

С 29 марта «Аэрофлот» продолжит выполнение полётов в США только по маршруту Москва — Нью-Йорк — Москва, — говорится в сообщении компании.

Также, согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, будут ограничены перелёты в Великобританию, США и ОАЭ. Для иностранных граждан и лиц без гражданства ограничен въезд на территорию России до 1 мая.

Как писал NEWS.ru ранее, власти обсуждают вопрос помощи авиакомпаниям из-за коронавируса. Несколько из них могут стать банкротами из-за возникшей ситуации.