https://static.news.ru/photo/254a407e-6bd4-11ea-a443-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Аэрофлот» временно отменила рейсы в ряд стран из-за пандемии коронавируса, возобновив полёты в Дубай.

Так, с 22 марта «Аэрофлот» не будет летать в Индию, с 23 марта — в Финляндию и Швецию, с 24 марта — в Грецию и Хорватию, с 27 марта — в Болгарию и с 29 марта — в Азербайджан. Планируется, что ограничения будут постепенно сняты со 2 апреля (возобновятся рейсы в Финляндию) по 30 апреля (борт авиакомпании отправится в Азербайджан), сообщается на сайте «Аэрофлота».

С 23 марта самолёты компании будут выполнять один рейс в сутки по маршруту Москва — Дубай — Москва, с 29 марта — в Нью-Йорк (США).

Как писал NEWS.ru ранее, турецкие власти приняли дополнительные меры для противодействия коронавирусу. Полёты приостановлены ещё в 46 стран мира.