«Аэрофлот» перестанет летать на юг до 30 июня

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания "Аэрофлот«из-за ограничений на полёты в аэропорты южной части России временно прекратила продажу билетов по этим направлениям, передаёт RT. Отмечается, что билеты недоступны к покупке до 30 июня.

В связи с временным ограничениями на полёты в аэропорты юга страны «Аэрофлот» приостанавливает продажу билетов на этих направлениях до 30 июня 2022 года включительно, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Краснодара, Анапы, Сочи и ростовского аэропорта Платов в связи с проведением спецоперации России на Украине. Затем временные ограничения продлялись, а список терминалов расширялся. Представители Ростуризма рекомендовали по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. Путешественникам предлагали по соглашению с туроператором либо перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха.

В начале марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж, а также перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых арестов воздушных судов РФ за рубежом.