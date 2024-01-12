«Аэрофлот» прекратил полеты над Йеменом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиакомпания «Аэрофлот» не выполняет полеты над территорией Йемена, сообщили NEWS.ru в пресс-службе перевозчика. Ранее Росавиация сообщила, что в связи с событиями в республике ведомство запретило российским авиакомпаниям использовать ее воздушное пространство для полетов.

«Аэрофлот» не выполняет полеты над территорией Йеменской Республики, — заявили в пресс-службе.

США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену в ночь на 12 января. Их целью стали объекты, находящиеся под контролем хуситов. После обстрелов в районе аэропорта Саны возник пожар, который удалось потушить. По словам представителя хуситов, Лондону и Вашингтону не удалось нанести серьезного ущерба.

Действия Вашингтона и Лондона поддержали некоторые страны, в том числе Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды. Масштабная спецоперация включала в себя применение авиации, кораблей и подводных лодок. Также сообщалось, что США попытались привлечь к операции против хуситов арабские государства, в том числе Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Все они ответили отказом.