«Аэрофлот» организует рейсы для вывоза россиян из Египта и Шри-Ланки

Российская авиакомпания «Аэрофлот» организует спецрейсы для вывоза туристов из РФ с территории Шри-Ланки и Египта 14 и 15 марта, сообщение об этом было опубликовано на сайте авиаперевозчика 13 марта. К перевозке будут приниматься граждане России, держатели билетов «Аэрофлота» «туда-обратно» с использованным полётным сегментом из РФ.

«Аэрофлот» организует специальные рейсы из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-Эль-Шейха (Египет) для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом, — говорится в сообщении.

Всего рейсов будет три: два 14 марта и один из Хургады 15 марта, все самолёты приземлятся в аэропорту Шереметьево, отмечается на сайте перевозчика.

Ранее «Аэрофлот» объявил о приостановке с 8 марта выполнения всех международных рейсов. В компании сообщили, что с 6 марта пассажиров, следующих по международным направлениям, не допустят на рейс с билетами в обе стороны с возвратом после 8 марта. Как пояснили в компании, решение о приостановке авиарейсов было принято «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов».

Ограничение не затронуло полёты в Белоруссию. Компания также в полном объёме продолжает осуществлять авиарейсы внутри России.