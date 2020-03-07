Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» намерен с 8 марта ограничить перелёты между Москвой и Тегераном. Число рейсов будет сокращено до одного в неделю.
«Аэрофлот» с 8 марта сократит частоту полётов по маршруту Шереметьево — Тегеран — Шереметьево до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям, — сообщили представители компании.
Ранее авиакомпания ограничила перелёты во Вьетнам, Италию, Китай и Корею. Причиной стал коронавирус.
NEWS.ru также писал, что перевозчик «Уральские авиалинии» частично отменил рейсы в Китай. Полёты были приостановлены на неопределённый срок.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен