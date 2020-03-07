Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оператор финских железных дорог VR сообщил о нововведениях на поездах между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Всем пассажирам, которые следуют этим направлением, будут измерять температуру.

Из-за ситуации с коронавирусом российские власти проводят произвольные проверки температуры тела пассажиров «Аллегро». Эта мера применяется только в России, — передаёт ТАСС со ссылкой на компанию. При повышенной температуре пассажира...