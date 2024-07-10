Аэродром в Миргороде — главная цель ВС РФ. Почему он так важен Кремлю?

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Российские военкоры и эксперты в своих Telegram-каналах обсуждают регулярные удары ВС РФ по украинскому аэродрому в Миргороде Полтавской области. Зачем это на самом деле нужно Кремлю?

Главный смысл ударов по аэродрому Миргорода

«Есть информация, что ВС РФ ведет поиск ПВО и добивает оставшуюся авиацию ВСУ, которая, к сожалению, у них есть. Бетонных укрытий на аэродроме нет. Он считается прифронтовым аэродромом подскока. Здесь также производится дозаправка самолетов, которые прилетают с Западной Украины. Лишив противника данной площадки, мы фактически вынуждаем вытягивать самолеты с дальних рубежей на аэродромы в центральной части Украины. Все это уменьшает шансы на защищенность вражеской авиации. Есть информация о том, что именно этот объект станет местом размещения F-16. В таком случае долгожданные самолеты ожидает торжественная и публичная казнь», — пишет «Архангел спецназа Z».

Важной весточкой является то, считают авторы канала, что разведывательные БПЛА России все чаще проникают вглубь украинской территории и Украина системно не справляется с ними.

«Уничтожение систем воздушной защиты способствует потенциальному крупномасштабному мониторингу ключевых объектов ВСУ с еще большим поражением силы. Удары по Миргороду заставили украинский генштаб усилить оборону аэропортов. Кстати, есть вероятность, что именно для прикрытия аэропортов прибыла новая партия Patriot из Германии. Здесь важно обратить внимание на то, что постоянные удары российских ракет по промышленным объектам Украины, различным ПВД, а также результативные поражения ПВО в сумме сильно уменьшают ее возможности на поле боя. Но важно набирать обороты и учитывать потенциальные силы украинской ПВО в случае крупных поставок, тем более что все чаще передача техники происходит тайно. ПВО Украины растягивается, и, возможно, в ближайшее время стоит ждать результативные прилеты не по аэропортам, а, например, по объектам промышленности. Ждем», — добавил «Архангел спецназа Z».

Канал «ВЕСЪ.РФ» считает, что ракетный удар по аэропорту Миргорода — приоритет для ракетных войск России.

Фото: МО РФ Боевая работа Су-25

«У полтавского аэропорта выгодное расположение: с него можно вылетать на самые горячие участки фронта. Технические возможности самолетов МиГ-29 и Су-24 не позволяют совершать дальние перелеты без дозаправки на земле. Тут на выручку ВСУ приходят аэропорт Миргород и его выгодное расположение. Он открывает возможности для передвижения на крупную ширину фронта, от севера Харькова до Запорожья. А с появлением F-16 аэропорт станет мишенью № 1, ведь данные самолеты также нуждаются в дозаправке. Здесь и появится возможность поймать заветную цель — F-16. Важно учесть, что с появлением F-16 в воздушном пространстве Украины увеличиваются возможности их ВВС. F-16 несет на себе внушительную номенклатуру боеприпасов, в том числе управляемые авиабомбы, противорадиолокационные ракеты HARM. Поэтому сейчас аэропорт в Миргороде — главная цель для ракетных ударов. При этом важно отметить, что возросло и значение охоты на вражеское ПВО, о котором мы говорили выше», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что попросил Зеленский

Владимир Зеленский сегодня в ходе выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне заявил, что Украине нужно минимум 128 истребителей F-16 «для борьбы с Россией в небе».

«Проблема с F-16 заключается в количестве и датах. Давайте будем честны, у нас было решение с F-16. Россия каждый день использует против Украины 300 самолетов, у нас же было решение о 10–20. Даже если будет 50 — это ничто. У них три сотни. Мы защищаемся, поэтому нам нужны 128 самолетов. Эти цифры есть у наших союзников», — сказал политик, добавив, что Украине будет сложно сравняться в небе с РФ без этого количества самолетов.

Telegram-канал «Старше Эдды» считает, что просьбу Киева очень сложно удовлетворить, так как у большей части стран мира столько боевых истребителей нет.

Фото: IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press Владимир Зеленский

«И здесь два вопроса: могут ли дать? И что Киев будет с ними делать? Ответ на первый вопрос строго один: могут дать, если США пожелают в этом участвовать и добавят свои самолеты. Европейцы уже отдают что могут, обладатели других крупных парков F-16, от Египта до Пакистана, не спешат ввязываться. Вопрос, что с этим богатством делать, более интересен. Если самолеты концентрировать, сажать по одной эскадрилье на аэродром, то 128 самолетов — это до 10 аэродромов; если предположить, что в эскадрилье „повитряные“ намерены иметь 12 истребителей, а еще 8 — в учебной группе. 10 аэродромов с необходимой инфраструктурой для эскадрильи боевых самолетов даже на советских типах Киев сейчас не наскребет, и до начала войны тоже не наскреб бы. До войны Киев свою авиацию концентрировал бригадами, и боевые самолеты сидели на семи аэродромах. Сейчас то, что осталось от „повитряных“, в основном кучкуется парами, редко когда больше, и тогда случаются крупные уловы — типа убитых в Миргороде Су-27», — пишет автор канала.

По его мнению, «сажать в такой обстановке на аэродромы по одной эскадрилье F-16 — это гарантировать их быстрое уничтожение, но главное даже не в этом».

«128 самолетов требуют, с учетом техников и вспомогательных служб, многих тысяч специалистов разного профиля, подготовка которых в нужном количестве не велась, а заменить их натовскими „отпускниками“ невозможно — это надо целиком отправить на Украину техсостав ВВС пары-тройки не самых маленьких стран. Не говоря о летчиках, которых за два года только-только подготовили, чтобы этим летом передать первые самолеты, в количестве меньше 10. Так что „мрии Зели“ сейчас — это явно пожелания на тему „послевоенного восстановления“. Вот только, кто захочет его оплачивать, он не говорит», — добавил «Старше Эдды».

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