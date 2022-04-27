Адвокат рассказал о состоянии Ярошенко, вернувшегося в Россию из США Адвокат Тарасов заявил, что состояние Ярошенко оставляет желать лучшего

Константин Ярошенко / Фото Валерий Матыцин/ТАСС

Состояние здоровья лётчика Константина Ярошенко, вернувшегося в Россию из США, оставляет желать лучшего, сообщил его адвокат Алексей Тарасов в эфире телеканала «Россия 24». В частности, он указал на проблемы с зубами у экс-заключённого. Тарасов выразил надежду на то, что в РФ Ярошенко окажут квалифицированную помощь.

Состояние оставляет желать лучшего. Но, я надеюсь, ему будет оказана вся медицинская помощь, в том числе с зубами, у него было много проблем по этой части, надеюсь, получит протезирование, — сказал адвокат.

27 апреля Россия и США провели обмен осуждёнными. Американского студента Тревора Рида обменяли на Ярошенко в результате длительного переговорного процесса.

Позже стало известно, что Ярошенко прибыл в Россию. Рид же был доставлен в сопровождении оперативных сотрудников в аэропорт Внуково, откуда вылетел в США.

Представители вашингтонской администрации заявили на спецбрифинге, что обмен заключёнными не меняет отношения Вашингтона к нынешним событиям на Украине и не влияет на объём поддержки, которую США оказывают Киеву. Американские чиновники подчеркнули, что это лишь отдельный вопрос, по которому страны смогли договориться.

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. Впоследствии американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме «Форт-Дикс» штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года его перевели в учреждение «Данбери» в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом.