Адвокат рассказал, что грозит объявленному в розыск либертарианцу Светову Адвокат Багатурия: либертарианцу Светову грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Светов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Объявленному в розыск политику и блогеру Михаилу Светову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), может грозить до пяти лет лишения свободы, пояснил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Он отмечает, что активисту Либертарианской партии уже вынесли заочное обвинение. Далее последует заочный арест.

Светова объявили в розыск, это говорит о том, что ему уже применили заочное обвинение. Следующая стадия — его заочный арест. С момента, когда он будет где-то задержан по запросу российских правоохранительных органов за рубежом, его могут задержать и арестовать в местном СИЗО, потом будет процесс экстрадиции и доставление в Россию, — объяснил юрист.

О том, что Светова объявили в розыск, стало известно накануне. Информация об этом появилась в соответствующей базе российского МВД. По какой статье его разыскивается не уточняется. Известно, что ранее в отношении него возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Поводом стало то, что он публично исполнил композицию о Степане Бандере. Ролик позже он выложил в чат. Оттуда видео распространили по Сети. Позже суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей и признал виновным в нарушении правил публичной деятельности лица, признанного иноагентом.