Адвокат рассказал, что грозит Чичваркину за финансирование ВСУ Адвокат Багатурия: Чичваркину может грозить до 20 лет за финансирование ВСУ

Если бизнесмен Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) станет фигурантом уголовного дела, ему заочно предъявят обвинение, после этого объявят в розыск и он будет ограничен в перемещениях по миру, потому что из дружественных стран его выдадут в РФ, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его мнению, учитывая заявления предпринимателя на публике, ему «могут дать много». Адвокат напомнил, что статья о госизмене подразумевает наказание до 20 лет лишения свободы.

Что касается финансирования экстремизма либо терроризма, все зависит от того, в какую организацию он передал деньги. Срок наказания за госизмену зависит от судебной практики. Статья подразумевает до 20 лет лишения свободы. Учитывая риторику Чичваркина на публике, есть вероятность, что ему могут дать много. Но это процесс не быстрый и может занять несколько лет, — отметил Багатурия.

Адвокат не исключил, что после возбуждения уголовного дела движимое и недвижимое имущество Чичваркина в России может быть арестовано.

Ранее Telegram-канал SHOT cообщил, что в СК РФ и Генпрокуратуру обратился глава общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев. Он требует признать Евгения Чичваркина спонсором терроризма и госизменником. Поводом для этого стало одно из последних видео бизнесмена, в котором он вместе с украинской певицей Ольгой Поляковой объявил о сборе средств в два украинских фонда, которые финансируют ВСУ.