Адвокат назвал способ лишения жилья без ведома хозяина

https://static.news.ru/photo/c935bffe-72de-11ea-b78c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хозяин квартиры может лишиться своего жилья, ничего об этом не зная. Профессиональные аферисты, подделав паспорт гражданина, способны переоформить недвижимость на другого человека без ведома и согласия собственников. Об этом рассказал адвокат Олег Сухов.

По словам эксперта, злоумышленники, имея на руках фальшивый паспорт, могут подать заявления в Росреестр и подписать договор купли-продажи. В результате недвижимость перейдёт к новому собственнику.

Чтобы сделка в суде была признана недействительной, необходима почерковедческая экспертиза и ряд других документов, сообщил адвокат в интервью агентству "Прайм".

Также квартиру можно потерять, если предоставить другому лицу нотариальную доверенность с расширенными полномочиями или оформить займ под залог жилья.

Чтобы убедиться в сохранности своих прав на жильё, юрист рекомендует заказывать выписку из ЕГРН в МФЦ хотя бы один раз в год.

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