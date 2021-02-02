Адвокат назвал способ лишения жилья без ведома хозяина

Хозяин квартиры может лишиться своего жилья, ничего об этом не зная. Профессиональные аферисты, подделав паспорт гражданина, способны переоформить недвижимость на другого человека без ведома и согласия собственников. Об этом рассказал адвокат Олег Сухов.
По словам эксперта, злоумышленники, имея на руках фальшивый паспорт, могут подать заявления в Росреестр и подписать договор купли-продажи. В результате недвижимость перейдёт к новому собственнику.
Чтобы сделка в суде была признана недействительной, необходима почерковедческая экспертиза и ряд других документов,
Также квартиру можно потерять, если предоставить другому лицу нотариальную доверенность с расширенными полномочиями или оформить займ под залог жилья.
Чтобы убедиться в сохранности своих прав на жильё, юрист рекомендует заказывать выписку из ЕГРН в МФЦ хотя бы один раз в год.
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