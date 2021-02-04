Адвокат Навального выступила против участия в суде ветерана по видеосвязи

https://static.news.ru/photo/f294be42-6796-11eb-9d29-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова на судебном заседании по обвинению в адрес Навального о клевете выступила против участия в суде пострадавшей стороны — ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко — по видеоконференцсвязи.

Непонятно, кто организовывает, кто обеспечивает, кто там находится? — заявила представитель защиты ситуацию.

Также адвокат заявила, что считает судебный процесс политически мотивированным.

В январе заседание суда по уголовному делу в отношении оппозиционера Алексея Навального по обвинению в клевете на ветерана Великой Отечественной войны было перенесено на 5 февраля из-за неявки подсудимого и потерпевшего.

Алексея Навального обвиняют по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса «Клевета», эта статья не предполагает тюремное заключение в качестве наказания, однако в случае признании вины блогера могут приговорить к штрафу и обязательным работам. Дело было возбуждено после комментария Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию страны.

Ранее NEWS.ru писал, что ветеран Игнат Артёменко, являющийся потерпевшим по делу о клевете со стороны оппозиционера Алексея Навального, принимает участие в заседании суда по видеосвязи. При этом потерпевшего обязали надеть медицинскую маску, несмотря на то что он не присутствует в зале и общается с судом из своего дома.