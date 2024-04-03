Адмирал оценил кандидатуру Пинчука на роль командующего Черноморским флотом Адмирал Комоедов высоко оценил кандидатуру Пинчука на должность командующего ЧФ

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Вице-адмирал Сергей Пинчук

Бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов высоко оценил кандидатуру вице-адмирала Сергея Пинчука на эту должность. В беседе с «Царьградом» он пояснил, что Пинчук может грамотно и мудро выполнять поставленные задачи и добиваться целей.

[Пинчук] может предвидеть, он может исполнять грамотно, толково, мудро. Но, выполняя задачи, добиваться цели. Он, конечно, прошел определенную школу. Я его помню командиром эсминца, «Настойчивого», как мне помнится. Все время он в основном служил на Балтике, — рассказал адмирал.

Комоедов отметил, что был знаком с отцом нового командующего Черноморским флотом Михаилом Пинчуком и долго служил с ним. По его словам, сын отличается от отца прозорливостью. Адмирал добавил, что рассуждать о том, удачно или неудачно был назначен Пинчук-младший на должность, рано. Он также пожелал новому командующему успехов и грамотного управления флотом.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что новым главкомом ВМФ России назначен Александр Моисеев. До этого адмирал являлся командующим Северным флотом. Место Моисеева займет вице-адмирал Константин Кабанцов. Черноморский флот, в свою очередь, возглавит Сергей Пинчук.