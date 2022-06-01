Адмирал Моисеев: в Арктике нет вызовов, требующих применения военной силы

Фото Министерство Обороны РФ

В Арктике сегодня нет вызовов, которые требовали ли бы применения военной силы. Россия выступает за то, чтобы регион и далее оставался зоной мира и стабильности, заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, его слова приводит ТАСС.

Россия выступает за взаимодействие государств в полярных широтах, формирование международного партнерства в интересах сохранения Арктического региона в качестве зоны мира, стабильности и низкой военной напряженности <...>. Как я уже неоднократно говорил, в Арктике нет вызовов, требующих применения военной силы, — отметил адмирал.

Он также указал, что в последние годы значимость региона растёт для внутренней и внешней политики целого ряда государств. Прежде всего приарктических, в числе которых и Россия. Цели и задачи госполитики РФ в Арктике, а также механизмы их реализации определяются концептуальными документами, в том числе в вопросах военной безопасности.

Ранее политолог Наталья Еремина заявила, что Арктика может стать ареной Третьей мировой войны. Именно здесь будет выстраиваться жесткая конфигурация противостояния между США и Россией.

Военный эксперт Владимир Прохватилов пояснил, что сейчас соотношение военных сил России и НАТО в Арктике составляет примерно 1 к 10 в пользу РФ. Спешка с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО обусловлена как раз тем, что Вашингтон хочет заручиться их поддержкой для противостояния с Россией в регионе.