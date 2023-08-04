Адмирал Комоедов предложил способ защиты военных судов от диверсий Украины Адмирал Комоедов: обнаружить украинские беспилотные катера смогут гидроакустические буи

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Дозорные рубежи из специальных гидроакустических буев смогут обезопасить российские порты от нападений со стороны ВСУ, заявил NEWS.ru экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. По его словам, такие установки способны выявлять беспилотные катера, которыми Киев атаковал военно-морскую базу в Новороссийске.

Чтобы обнаружить их прямо на воде, можно задействовать акустические буи. Их используют против подводных лодок. Они и катер услышат, и беспилотник. Их можно выставлять целыми дозорными полями или рубежами, — предложил Комоедов.

Адмирал призвал не ждать украинские беспилотники у российских военных баз, а заранее наносить удары по местам их сборки еще на территории противника.

Нам надо вести глубокую разведку, выяснять места производства ударных беспилотников и их спуска на воду, а потом сразу наносить по ним удар либо перехватывать во время их перехода по морю, — подчеркнул Комоедов.

Вооруженные силы Украины ранее атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. Удары наносились с помощью безэкипажных катеров. В Минобороны заявили, что катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей ВС РФ, которые осуществляли охрану внешнего рейда базы.

Военный корреспондент Александр Коц в свою очередь заявил, что российский десантный корабль Черноморского флота «Оленегорский горняк» получил повреждения в результате атаки ВСУ на военную базу в Новороссийске. В Министерстве обороны России не комментировали эту информацию.