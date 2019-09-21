https://static.news.ru/photo/78a33566-c551-11e9-8627-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Nikolaev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новейший фрегат ВМФ России «Адмирал флота Касатонов» провёл артиллерийские стрельбы в Балтийском море.

Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов. По его словам, экипаж построенного по проекту 22350 судна вместе с представителями промышленности отстрелялся по учебным мишеням из 130-мм артиллерийской установки А-192М и 30-мм зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш».

За день до этого экипаж фрегата провёл испытания средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и комплексов ПВО. Условного противника имитировали вертолёты Ка-27 и самолёты Су-30СМ, Су-27 и Су-24 авиации Балтийского флота.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» предназначен для выполнения широкого спектра задач, например уничтожения вражеских подлодок, совместных действий с морским десантом или дозорной службы. Судно является первым серийным кораблём, выпущенным в рамках проекта 22350. Фрегат заложили в ноябре 2009 года на предприятии «Северная верфь».

Как ранее сообщал News.ru, ракетный крейсер «Маршал Устинов» провёл учения в Средиземном море. Экипаж отработал действия по противоподводно-диверсионной обороне.