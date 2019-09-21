Новейший фрегат ВМФ России «Адмирал флота Касатонов» провёл артиллерийские стрельбы в Балтийском море.
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За день до этого экипаж фрегата провёл испытания средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и комплексов ПВО. Условного противника имитировали вертолёты Ка-27 и самолёты Су-30СМ, Су-27 и Су-24 авиации Балтийского флота.
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» предназначен для выполнения широкого спектра задач, например уничтожения вражеских подлодок, совместных действий с морским десантом или дозорной службы. Судно является первым серийным кораблём, выпущенным в рамках проекта 22350. Фрегат заложили в ноябре 2009 года на предприятии «Северная верфь».
Как ранее сообщал News.ru, ракетный крейсер «Маршал Устинов» провёл учения в Средиземном море. Экипаж отработал действия по противоподводно-диверсионной обороне.