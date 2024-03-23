«Ад» в «Крокусе», атаки на Россию, горняки под завалами: что будет дальше

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Силовики поймали исполнителей теракта в «Крокусе», жертвами которого стали сотни человек, в Амурской области продолжают искать заблокированных на руднике шахтеров, регионы России атакуют беспилотники ВСУ — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Сколько человек погибло в «Крокусе» и кто из подозреваемых задержан?

Атака на «Крокус» стала вторым крупнейшим терактом в истории России. По последним официальным данным, она унесла жизни 133 человек. Это больше, чем в результате теракта в театре «Норд-Ост» на Дубровке в 2002 году.

Всего, по данным ФСБ, задержано 11 подозреваемых в причастности к преступлению. В СМИ опубликованы видео с задержанием троих мужчин. Один из предполагаемых террористов, открывших огонь по людям, заявил, что он около месяца проживал в хостеле в Дмитровском районе Московской области. Он планировал начать работать в такси, поскольку долгое время был безработным.

«Проживал в хостеле в Дмитровском районе Московской области вместе с Мухаммадом (еще один подозреваемый. — NEWS.ru) около месяца», — сказал он.

Также он пояснил, что в Telegram познакомился с неким Абдулло, который купил легковой автомобиль у своих родственников, чтобы они могли работать в такси. По словам подозреваемого, с этим мужчиной он был знаком около 10–12 дней. Подробности атаки на «Крокус» предполагаемый боевик на камеру не раскрыл.

Задержанный мужчина рассказал во время допроса, что он пошел убивать людей в «Крокусе» за 500 тысяч рублей, которые ему должен был заплатить якобы помощник проповедника, с которым он познакомился месяц назад в Telegram.

«Застрелил людей за деньги. Деньги еще не получил, половину получил только на карту», — пояснил он.

Также предполагаемый террорист объяснил, что он вернулся из Турции около месяца назад из-за проблем с документами. В Telegram он «учился и слушал проповедника», помощник которого дал ему приказ убить людей — «всех без разбора».

Очевидец рассказал, что в момент теракта повсюду были слышны крики, стрельба и звуки взрывов.

«Мы не из Москвы, приехали на пару дней с семьей. В момент стрельбы находились в здании. Потом еще что-то громыхнуло. Нам удалось спрятаться за стульями, позже нас вывели оттуда. Было очень страшно, повсюду были слышны крики и стрельба. Видел стрелявших с верхних этажей, трое были в камуфляжных костюмах и один — без. Пострадавших и раненых было очень много», — сказал очевидец.

Фото: t.me/sledcom_press

Спасатели продолжают разбор завалов. Пламенем уничтожено 500 кв. м здания, а разобрано меньше трети. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предупреждает, что число жертв значительно увеличится, поскольку во время пожара люди оказались заблокированы в помещениях, где пытались спрятаться от террористов. В одном из туалетов «Крокус Сити Холла» обнаружено 28 тел.

Среди погибших и пострадавших есть дети. Согласно последним данным Татьяны Голиковой, среди пострадавших числятся три ребенка, которые на настоящий момент находятся в больницах. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что один из несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова около 17:00 по московскому времени сообщила, что в медучреждении остается четверо детей. Она также уточнила подробности их травм.

«У нас есть пострадавшие дети, их немного пока. Есть мальчик с огнестрельным ранением, но все пока в состоянии средней тяжести. <...> Есть мальчик, которого ударили прикладом автомата, состояние стабильное», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Детский омбудсмен уточнила, что нет данных о том, что под завалами в концертном зале и других помещениях могут находиться дети.

Фото: t.me/dzdmos

Кроме того, террористы сбили восьмилетнего мальчика, когда отъезжали от территории «Крокус Сити Холла». По словам матери ребенка, сделали они это специально. Машина марки Renault на высокой скорости сорвалась с места, и водитель специально вильнул в сторону школьника, проезжая мимо. Мальчик находится в тяжелом состоянии. У ребенка открытая черепно-мозговая травма, сотрясение, закрытая травма грудной клетки, ушиб легких, закрытый перелом ключицы со смещением, ушиб передней стенки брюшной полости и закрытый перелом левой бедренной кости.

Директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Вера Никишина рекомендовала наблюдать за детьми, которые стали свидетелями теракта.

«Все дети, которые попали в эпицентр такого интенсивного травматического воздействия, должны в течение трех месяцев как минимум находиться под контролем специалистов, медицинских психологов. Вне зависимости от того, видят ли родители какие-то изменения или не видят, этот контроль они должны организовать», — сказала Никишина.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с обращением после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» и призвал все страны мира к кооперации. По его словам, необходимо лишить террористов возможности нанести удар.

Президент Владимир Путин объявил воскресенье, 24 марта, днем национального траура по погибшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим.

В ночь на 23 марта на рекламных экранах в Москве появились траурные заставки. Похожие баннеры вывесили и в Санкт-Петербурге. Правительства регионов России в ту же ночь сообщили об отмене всех массовых развлекательных и спортивных мероприятий в выходные. Москвичи и жители региона несут цветы, свечи и игрушки к концертному залу в память о погибших.

Что происходит на руднике «Пионер» в Амурской области

На руднике «Пионер» в Амурской области сохраняется риск затопления грунтовыми водами, сообщил генеральный директор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть МЧС России» Николай Медведев. По его словам, которые приводит ТАСС, во избежание этого специалисты устанавливают водоупорные перемычки.

«Сохраняется угроза повторного затопления горных выработок шахты», — заявил Медведев.

На месте производится мониторинг уровней воды. Продолжается бурение трех скважин. Сегодня спасатели планируют приступить к бурению четвертой. С помощью техники раскапывают завал.

Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили, что на шахте начали бурить третью разведывательную скважину. Там отметили, что первая готова на 160 метров из 262 необходимых, вторая — на 62 метра из 205.

Кроме того, последнее зарегистрированное местонахождение горнорабочих располагается на глубине 147 метров. При этом точное место, где могут находиться сотрудники предприятия, установить не удалось.

Обвал горных пород на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области произошел 18 марта. Под землей застряли 13 шахтеров. Все они вахтовики из Башкирии.

Фото: t.me/amurobl_official

О ситуации на разрезе президенту РФ Владимиру Путину доложил глава МЧС Александр Куренков. Российский лидер дал указания применять все возможные меры для спасения горняков, находящихся под завалами.

Позднее стало известно, что спасатели пробурили скважину глубиной 53 метра в направлении застрявших горняков. С места вывезли более 160 кубических метров грунта.

Какие регионы в России подверглись атаке беспилотников ВСУ?

Порядка 12 украинских беспилотников было уничтожено силами ПВО ночью 23 марта над территорией России, сообщала пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что над Брянской и Белгородской областями нейтрализовали по пять БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской (пять БПЛА), Белгородской (пять БПЛА), Воронежской (один БПЛА) и Саратовской (один БПЛА) областями», — уточнили в министерстве.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские средства противовоздушной обороны пресекли несколько попыток атаки украинских беспилотников. Один из дронов был уничтожен над Выгоничским районом, другой — над территорией Почепского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Утром при обстреле Белгородского региона погиб один местный житель. Позже ВСУ предприняли новую попытку ударить по территории области. По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны отразили атаку в 14:30 по московскому времени.

Фото: t.me/vvgladkov

Ранее также была пресечена попытка террористической атаки на объекты на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». В воздухе над Белгородской областью уничтожены 17 реактивных снарядов, рассказали в военном ведомстве.

Вновь подверглась атаке БПЛА Самарская область. Спасатели ликвидировали пожар, вспыхнувший на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. В региональном правительстве подтвердили, что возгорание произошло после атаки беспилотника. Вспыхнула колонна первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет.

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