Ад для ВСУ, наступление на Очеретино: что происходит у Авдеевки 23 ноября WarGonzo: ВС РФ после артобстрелов продвигаются у АКХЗ

Российские войска накрывают артиллерийскими ударами украинских военных у АКХЗ и наступают в сторону Очеретино, сообщает WarGonzo. Что известно о последних событиях с этого направления 23 ноября?

ВС РФ устроили ад для ВСУ у АКХЗ 23 ноября

Как пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», бойцы ВС РФ с высокой интенсивностью наносят удары по позициям ВСУ у Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ).

«Ад на Авдеевском направлении: артиллерия мощно накрывает украинских военных. Наши войска безостановочно наносят удары по позициям противника у коксохимического завода, подавляя его плотным огнем», — пишет ресурс, публикуя соответствующую видеозапись.

Наступательные действия ВС РФ подтверждает Telegram-канал WarGonzo.

«На Донецком фронте российские войска после артобстрелов продолжали наступательные действия в Марьинке, у Первомайского, в районе Авдеевского коксохимического завода, у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и у Новокалинова. На последнем участке есть продвижение», — сообщал ресурс.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Что происходит у Очеретино 23 ноября

По данным Telegram-канала «Южный фронт», российские войска наступают на южном фланге Авдеевского направления в сторону поселка Очеретино.

«На южном фланге в сторону населенного пункта Очеретино выводится картинка нашего отчетливого наступления. Здесь идет активная работа артиллерии. Массовое применение кассет стало сюрпризом для ВСУ в лесополосах. Периодами на этом участке наше продвижение настолько стремительное, что отдельные группы противника попадают в „огневые мешки“. После таких случаев достаточно пленных», — пишет «Южный фронт».

Как сообщает Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО», российская армия продвигается к Очеретино и селу Новокалиново.

«Армия России заняла „очистные“, а также постепенно продвигается к южным окраинам Новокалинова и Очеретино», — говорится в публикации Telegram-канала.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Что происходит у Степового 23 ноября

Telegram-канал «Фронтовая птичка» пишет, что ВС РФ уверенно продвигаются в районе поселка Степовое.

«Продвижение наших сил идет уверенно. ВСУ стараются создавать максимальные неудобства при штурмовых действиях наших подразделений. Бронетехника и авиация прикрывают наши подразделения при зачистке позиций противника. Работает артиллерия», — отмечается в утренней публикации ресурса.

По информации Telegram-канала «Сводки и Аналитика СВО», российские войска создали очередной плацдарм в районе Степового. В своем сообщении ресурс ссылается на данные украинской стороны.

Фото: МО РФ

«Противник подтверждает наши успехи на Авдеевском направлении на южном и северном фланге. Сообщается, что в районе Степового (Петровского) создан очередной плацдарм, а на юге продвижение в районе промки», — пишет Telegram-канал.

«Фронтовая птичка» сообщает, что вечером 23 ноября российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ у Степового.

«Только что отработала наша бравая авиация ВКС России. Вновь отправили врагу за шиворот УФАБ-250 и УФАБ-500. Некоторые военнослужащие слышали, как взрывается РБК-500 (кассетная бомба)», — пишет ресурс.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Читайте также:

Новый тактический знак ВС РФ в зоне СВО: как выглядит, кто использует

Котенок сообщил о продвижении ВС РФ на Авдеевском направлении

Дерзкий рейд ВС РФ в промзоне под Авдеевкой: что пишут военкоры 22 ноября