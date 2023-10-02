Actimel сменит название и дизайн упаковки в России Российская компания H&N переименует бренд Actimel в Actimuno

Фото: Ernesto Arbitraggio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания H&N (Health & Nutrition) начнет выпускать в России кисломолочный продукт Actimel под новым названием. Как сообщили в пресс-службе производителя, продукты этой линейки будут носить название Actimuno. Изменения также коснутся и дизайна упаковки, технология и рецептура продуктов останется полностью неизменной. Производитель гарантирует, что Actimuno будет соответствовать всем стандартам безопасности и качества, как и Actimel.

Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России и будет выпускаться под новым именем Actimuno. Изменения коснутся названия бренда и дизайна упаковки, — следует из заявления представителей H&N.

Специалисты компании также подчеркнули, что в производстве продукта будет использоваться все тот же штамм лактобактерий L.Casei Actimunis. Их количество составит 2,2*108 KOE/г.

Компания H&N — это переименованное российское подразделение французской Danone. В середине июля 2023 года президент России Владимир Путин перевел долю Danone в РФ во временное управление Росимущества. Ведомству перешли свыше 83 млн обыкновенных акций «Данон Россия» и 85 тысяч акций «Данон Трейд». Кроме того, Росимуществу перешла доля пивоваренной компании «Балтика».