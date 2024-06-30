«Абсолютный враль»: военэксперт высмеял слова Зеленского о потерях России Военэксперт Матвийчук назвал враньем слова Зеленского о потерях среди ВС РФ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Слова президента Украины Владимира Зеленского о потерях среди Вооруженных сил России, которые, как он заявил, превосходят украинские, не соответствуют действительности, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он назвал подобные заявления со стороны украинского лидера ложью, направленной для внутреннего потребления. Военэксперт также назвал Зеленского неадекватным человеком, который делает шокирующие заявления «в состоянии наркотического опьянения».

Если бы это было правдой, Россия уже давно встала бы на дыбы. То есть Зеленский абсолютный враль. Его ложь для внутреннего потребления, чтобы украинцы думали, что они все превозмогут и на деревянных танках приедут брать Москву, — подчеркнул Матвийчук.

Ранее Зеленский в беседе с изданием The Philadelphia Inquirer заявил, что американский зенитно-ракетный комплекс Patriot бесполезен для борьбы с российскими авиабомбами. Глава государства отметил, что РФ сбрасывает в месяц тысячи корректирующих авиационных бомб. Столько ракет, сколько Украина могла бы сбивать, у Киева «никогда не будет», отметил президент.

28 июня Минобороны РФ заявило, что совокупные потери украинской армии в зоне СВО за минувшую неделю составили до 13 820 человек. Наибольший урон живой силе противника был нанесен в ходе взятия под контроль российской армии населенного пункта Раздоловка в ДНР, отметили в ведомстве.