Абрамченко поручила поддержать российский лесопромышленный комплекс

В России разработают меры поддержки лесопромышленного комплекса по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщает телеканал «360». Он заявила, что нужно сохранить в этой сфере рабочие места и обеспечить бесперебойную работу.

Наша задача — сохранить рабочие места в лесопромышленном комплексе и лесном хозяйстве и не допустить срывов в работе. Введённые санкции выявили точки роста для лесной промышленности. На мировом рынке наблюдается высокий спрос и повышение цен на лесоматериалы, а внутри страны у нас есть все возможности для создания новых производств, например, в том числе химии и флафф-целюлозы, — сказала Абрамченко.

Из этого материала, по словам вице-премьера, делают в том числе детские подгузники и средства гигиены, а российская промышленность может быстро увеличить его производство. Абрамченко отметила, что поручила Минпромторгу оперативно разработать программу импортозамещения в сфере лесопромышленности.

Ранее сообщалось, что около 1,3 тысячи гектаров леса восстановят в Подмосковье в 2022 году. Это будет сделано в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». По словам председателя комитета лесного хозяйства Московской области Олега Баженова, около 100 гектаров будут использованы для совместной с жителями Московского региона посадки культур. Их высадят во время патриотических акций.