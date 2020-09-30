Абрамченко назвала главные проблемы лесной отрасли России

https://static.news.ru/photo/b95660dc-0309-11eb-9cae-fa163e074e61_660.jpg Виктория Абрамченко Фото: government.ru

Возможность нелегальной заготовки древесины и её легализацию через минимальную обработку в целях дальнейшей продажи зампред правительства РФ Виктория Абрамченко назвала главными проблемами лесозаготовительной отрасли страны. Об этом она сообщила по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина, посвящённого развитию и декриминализации лесного комплекса.

Есть несколько основных вариантов появления объёма незаконно заготовленной древесины: срубили, не имея никаких прав на участок; срубили не там, где разрешили; срубили под видом санитарной рубки, — заявила вице-премьер.

«Серые» компании, по её словам, работают в основном на примитивных лесопилках, расположенных в железнодорожных тупиках. Они не занимаются лесовосстановлением, не соблюдают экологических нормативов, устраивают лесные пожары и сбивают цены на сырьё. По словам Абрамченко, в РФ никто не занимается сопоставлением объёма заготовленной древесины и документами на её заготовку на конкретных делянках. Продать можно любой объём, не подтверждая легальность его происхождения. Кроме того, в России отсутствует единый государственный лесной реестр, у государства фактически нет надзорных функций.

Изменить ситуацию может единая государственная информационная система, которая свяжет все цепочки движения древесины посредством электронных сопроводительных документов — от заготовки на делянке, с фиксацией движения заготовленного объёма на склады, перемещения на производство и на реализацию, в том числе на экспорт, — считает Абрамченко.

Если на одном из этапов легальность происхождения древесины не подтверждается, сделки будут блокироваться и её реализация станет невозможна. В качестве первого шага вице-премьер предложила в существующей ЛесЕГАИС уже сейчас внедрить такую прослеживаемость с обязательным подключением таможни и правоохранительных органов. Также она предложила фиксировать в этой системе и весь лес, заготовленный в рамках санитарных рубок с обязательной реализацией через биржу. Доход от этих операций должен поступать в регионы, в том числе на лесовосстановительные цели. Такой механизм уже работает в 17 субъектах РФ.

Техника, которая работает в лесу, также должна быть легализована. Нелегально работающая лесозаготовительная техника должна изыматься, — подчеркнула Абрамченко.

Также в правительстве предложили запретить вывоз с российской территории необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Вице-премьер обратила внимание и на случаи закрепления наиболее востребованных лесных участков за аффилированными с региональными структурами лицами. Она предложила изменить правила предоставления таких участков и пересмотреть ранее заключённые договоры. Зампред правительства также выступила за стимулирование внутреннего спроса на продукцию лесной отрасли.

Все предложенные ею меры были объединены в детальный план мероприятий по наведению порядка в лесном комплексе страны.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил кабинету министров заняться пресечением бесконтрольного вывоза необработанной древесины. Глава государства заявил, что необходимо проработать законодательную и нормативную базу для решения соответствующих задач. По его словам, бесконтрольному вывозу древесины нужно поставить «жёсткий заслон». Как заметил президент, в борьбе с незаконной вырубкой лесов стоит принять качественно новые меры. Он сказал, что правительство регулярно борется с такими преступлениями, однако просто выполнять эту работу недостаточно. Новые подходы должны быть более современными, эффективными и результативными. Кабмин по поручению Путина должен представить доклад, посвящённый декриминализации лесной отрасли и пресечению недобросовестной конкуренции с целью укрепления российского производства на внешних рынках. Российский лидер ждёт от правительства конкретных предложений по решению ключевых проблем лесного хозяйства страны. Главной из них Путин назвал недостаточный объём и качество лесохозяйственных мероприятий, призванных сберечь леса и обеспечить их защиту и воспроизводство.