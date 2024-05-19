«А потом мы встаем и бежим»: танкист ВС РФ рассказал о чудесах на фронте Российский танкист попал под огонь двух пулеметов и остался невредим

Фото: МО РФ

Российский танкист Мударис Асылбаев спасся из-под огня двух пулеметов, сообщает Минобороны РФ. Боец вспомнил, как он лежал под обстрелом и молился, а пули не попадали ни в него, ни в его товарища. По словам военнослужащего, тогда ему было важно одно — чтобы противник не прострелил ноги.

Два пулемета с двух сторон косят по нам. Мы лежим в гору, а пули просто ложатся рядом и не попадают в нас. Я молюсь, чтоб не по ногам. Все равно куда, главное — не по ногам, потому что я не смогу бежать. А потом мы встаем и бежим, — рассказал Асылбаев.

Боец пережил еще один эпизод на грани жизни и смерти. Тогда он помогал эвакуировать раненого товарища. По словам танкиста, рядом с ними в землю воткнулся снаряд миномета, однако им повезло, и он не взорвался.

В Минобороны уточнили, что Асылбаев является кавалером двух орденов Мужества. Он числится в одном батальоне с легендарным экипажем танка «Алеша», а дома военнослужащего ждут мама и невеста.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, как танк Т-90М выдержал два попадания, отметив, что это получилось благодаря его броне. Он добавил, что машина на данный момент является одной из самых современных в России, поэтому она выполнена с учетом требований боевых действий.