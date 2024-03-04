«А оно нам НАТО?»: военкор Коц высказался о транзите газа через Украину Военкор Коц считает, что РФ не нужен транзит газа через Украину

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На третьем году неловко читать заголовки, в которых говорится о готовности Украины продлить транзит газа РФ и выдвижении киевскими властями условий для этого, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его мнению, Москва в этом вряд ли может быть заинтересована, ведь Киев способен использовать полученную прибыль для ведения боевых действий.

Транзит газа через Украину. А оно нам НАТО? <...> Они нам еще условия хотят ставить. Нам-то это зачем? Чтобы Украина получала деньги и тратила их на войну с нами? Чтобы страны, которые поставляют ей оружие и обсуждают, как бы повоевать с нами напрямую без палева, не мерзли по ночам? Так они все равно собираются к 2027 году отказаться от нашего газа. Может, перестать изображать из себя рыцарей (этого никто не оценит) и просто ускорить этот процесс? — написал Коц.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал, что власти государства готовы продолжить транзит российского газа по своей территории, если будет запрос европейских стран. При этом, отметил он, Киев не намерен вести переговоры с Москвой об этом и предложил европейским партнерам самим выступить транзитером своего газа. В ином случае Украина будет использовать газотранспортную систему для своих целей, подчеркнул он.

Позже стало известно, что страны Европейского союза решили отказаться от транзита газа через Украину с 2025 года. ЕС в то же время планирует, чтобы украинская газотранспортная система по-прежнему использовалась. В частности, речь идет о газохранилищах, где можно размещать европейские запасы газа.