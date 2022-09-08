А мы по-прежнему обманываться рады? Очередной западный обман с поставками нашего зерна уже не удивляет

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look press

Министр иностранных дел России с удивлением заявляет, что наши бывшие западные партнеры не следуют договоренности и по-прежнему препятствуют вывозу нашего экспортного зерна. А президент просто назвал ситуацию с зерновым соглашением «надувательством». И это, можно сказать, на фоне самых настоящих недавних истерик о надвигающемся голоде, грозящем массовой гибелью, прежде всего жителей африканской зоны Сахель.

Впрочем, в последние недели такие тревожные голоса как-то поутихли после того, как в силу некоего достигнутого соглашения, с которым наша общественность мало знакома, наши военные корабли отошли от Одессы, открыв дорогу вывозу украинского зерна, без которого миру просто грозила катастрофа. Правда, опять-таки в трюмах свободно выходящих из портов Одессы и Черноморска (бывшего Ильичевска) кораблей оказался жмых подсолнечника и иные корма. То есть то, что сейчас очень востребовано во вполне себе сытой Европе.

У нее по причине засухи образовалась как раз проблема с кормами для молочных коров, так что вся операция и выглядит задуманной ради того, чтобы в Старом Свете бутылка молока или головка сыра не стали бы роскошью на фоне общей инфляции. Из более чем семидесяти судов, вышедших из украинских портов с той же кукурузой и кормами, только два отправились в страны третьего мира.

А заодно было в значительной степени ослаблено напряжение у черноморского побережья Украины. Иначе говоря, у нас и там оказались связаны руки ради достижения в высшей степени гуманного зернового консенсуса. Во всяком случае, видимо, так всем казалось, учитывая активное участие в выработке соглашения и Турции, и структур ООН.

И тут выясняется, что украинское зерно во многом было вывезено еще до начала СВО, а затем наиболее ценные сорта кукурузы и пшеницы экспортировались через польские порты или по Дунаю. Словом, истерики прошли, но у наших зерновых экспортеров по-прежнему трудности. Прежде всего, не ослаблены санкции в том, что касается фрахта сухогрузов и их страховки. Видимо, по традиции наши уважаемые контрагенты забыли о своих обещаниях, как только они сумели решить свои пропагандистские и логистические проблемы. Удивительно, не правда ли? Как сказал бы краснобай Виктор Черномырдин, никогда такого не было, и вот опять случилось.

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

И это при том, что наши специалисты, как Отче наш, постоянно перечисляют случаи, когда коллективный Запад нас откровенно кидал, напоминают, что с международными шулерами, которые давно не считаются ни с постулатами международного права, ни с подписанными соглашениями и данными ими гарантиями, бессмысленно о чем-то договариваться. Но почему-то мы постоянно обманываться рады.

Было же не зафиксированное письменно обязательство не только не расширять НАТО, но даже не размещать его объекты на территории поглощаемой ГДР. Но слово Запада оказалось сотрясанием воздуха. Потом пошли под нож прежние договоры, в том числе Договор по ПРО, ради соблюдения которого мы уничтожили свою лучшую на тот момент РЛС под Красноярском. Были липовые гарантии, данные Виктору Януковичу, которого наши спецы просто спасли от дальнейшей физической ликвидации. А чего стоили минские договоренности, которые Киев при поддержке своих покровителей изначально не собирался соблюдать, а мы восемь лет уговаривали следовать их букве, апеллировали к Берлину и Парижу. Пока киевские стратеги рыли траншеи, создавали под Донецком укрепрайоны и откровенно готовились к войне.

Наконец, многоточие после известного раунда переговоров в Стамбуле, после которых мы в качестве жеста доброй воли отвели свои силы от Киева и Чернигова. Теперь выясняется, что Зеленскому просто нужна была пауза для срочного подвоза к линии фронта боеприпасов.

Ну что тут сказать? Может, чаще заводить в наших международных ведомствах известную композицию Вячеслава Бутусова: «Если играешь с ворами, опасайся за свой кошелек!»? А пока наш постоянный представитель в Совбезе ООН Василий Небензя грозит, что мы выйдем из зернового соглашения. Боюсь, к тому моменту все украинские и западные проблемы будут решены. Правда, может, и выходить не придется. Рассчитано соглашение было на три месяца, и его просто не будет смысла продлевать. Или опять поверим новым обещаниям?