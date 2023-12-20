Может, нужно отнять и поделить? Честно ли, что в футболе большие зарплаты? Претензию Ангелина Мельникова мотивировала тем, что гимнасты больше тренируются

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Для высказываний заслуженных представителей разных видов спорта о зарплатах российских футболистов в профильных СМИ пора создать отдельный раздел. Редкий месяц обходится без того, чтобы очередной гимнаст, лыжник, легкоатлет, пловец или гандболист не подверг критике размер заработка футболистов. На этот раз с подобным заявлением выступила олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова. Разбираемся, справедливы ли ее претензии.

Марш несогласных

Справедливости ради надо сказать, что в большинстве случаев журналисты сами провоцируют спортсменов из не самых денежных видов спорта на высказывания о футболистах. Праведный гнев чемпионов мира и обладателей олимпийских медалей в отношении ничего толком не выигравших, но купающихся в роскоши «пинателей мяча» отлично «заходит» аудитории, сулит большое количество просмотров и повышение цитируемости.

Мельникова попалась на удочку журналистки Sport24, которая спросила у нее, насколько справедливой россиянка считает огромную разницу в заработках в спортивной гимнастике и футболе. На такой вопрос олимпийская чемпионка дала предсказуемый ответ.

«Это обидно, да. Могу сказать так со стороны спортсменов, учитывая, что футболисты тренируются часа 3-4, а гимнасты, например, по 7--8. Но таковы реалии: коммерция и другой вид спорта», — заявила Мельникова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ангелина Мельникова

Тренировочные страсти

Претензия по поводу времени тренировок — классический прием, которым представители сложно-координационных видов спорта пользуются, когда хотят пожаловаться на заработки футболистов. Но из уст Мельниковой такая претензия звучит странно, ведь летом прошлого года в своем Telegram-канале она похвасталась получением диплома Смоленского государственного университета спорта. Если гимнастка там действительно училась, а не, как это часто бывает, пришла «получить корку», то должна понимать, что подготовка спортсменов в игровых, сложно-координационных и циклических видах спорта имеет серьезные отличия.

Гимнасты и фигуристы тратят большое количество времени на разучивание и отработку элементов, все 7--8 часов они не бегают (катаются) и не прыгают без остановки. У футболистов же работа короче, но в разы интенсивнее. На претензии по их тренировочному времени в 2019 году дал исчерпывающий ответ член тренерского штаба «Зенита» Василий Галямин.

«Давайте представим себе марафонца, пробегающего каждое утро по 15 километров. Так вот, если поставить его на игру, 90 минут он не выдержит. Потому что мощность движений, смена направлений, которые делают футболисты, это очень большая нагрузка. Посмотрите, как за три минуты устает боксер, хотя кажется, что он только прыгает и машет руками. У каждого вида спорта свои требования. Те, кто завидует футболистам, этого не понимают. Да и то, что футболисты тренируются по два часа, не совсем правда. Многие приходят за час до тренировки, а потом остаются дополнительно», — говорил специалист в интервью сайту «Зенита».

Критики могут парировать, что так к футбольным тренировкам относятся только в России. Но и в ведущих европейских чемпионатах никто не тренируется по 7--8 часов в день. Там в принципе тренировок меньше, так как у команд в течение сезона гораздо больше игр.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Деньги к деньгам

В своем спиче Мельникова вскользь упомянула о коммерческой составляющей, но не раскрыла мысль. Каким бы убыточным ни был российский футбол, спонсорам он интересен гораздо больше спортивной гимнастики. Даже в темные времена Fan ID и тотального международного бана на футбольные стадионы ходят десятки тысяч людей, а телеаудитория измеряется миллионами. Как с этим обстоят дела у спортивной гимнастики, понятно без слов. В условиях отстранения от мировых стартов она вообще никому не интересна. При всем уважении к Мельниковой и ее коллегам, чемпионат России или турнир с привлечением белорусских гимнастов смотреть никто не будет.

Интересно, что на популярности футбола зарабатывает очки и сама Мельникова. Гимнастка активно ходит на матчи московского «Спартака», участвует в активностях клуба, а совсем недавно сидела в жюри матча звезд Кубка России. Конечно, можно сказать, что делает она это исключительно из любви к искусству, но это слишком наивно. Новых Олимпиад на горизонте у Ангелины не предвидится, а других способов заработать у представителя спортивной гимнастики не так много. Поэтому сейчас она раскачивает аккаунты в соцсетях и рекламирует собственную школу спортивной гимнастики. Работа на футбольную аудиторию отлично этому способствует.

При этом никто не оспаривает тот факт, что зарплаты футболистов в России завышены и в Европе игроки похожей квалификации получают гораздо меньше. Правда, в последнее время, благодаря внешним факторам ситуация меняется к лучшему.

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