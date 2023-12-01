Мандарины — это уже наша «духовная скрепа» или еще нет?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вице-спикер Государственной думы, фактически второй человек в партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с отдающей новогодней сказкой инициативой. Недавний кандидат в мэры столицы, отличившийся тогда рядом нетрадиционных предложений, призывает отменить НДС на мандарины и елки, цена на которые по ряду причин сильно подскочила.

Опять популизм

Конечно, можно с ходу обвинить парламентария в дешевом популизме. Ведь накануне Нового года потенциальный избиратель становится исключительно чувствительным ко всему, что связано с атмосферой праздника. А цена новогоднего праздничного стола, без которого и праздник не праздник, и так выросла значительно. Потому-то призыв снизить стоимость на золотистые фрукты и мохнатые ели найдет отклик в сердцах избирателей, даже если инициатива «нового человека» и останется красивым демаршем.

Конечно, вряд ли сам Даванков будет выдвинут кандидатом на грядущих президентских выборах. Но, как говорится, все идет в партийную копилку. Тем более партии, которая несколько лет назад вообще не существовала. Тут надо привлекать внимание любой ценой. И пусть, признаемся себе, президентские выборы будут носить характер референдума о поддержке проводимой политики, но для представителей парламентских партий крайне важны будут любые проценты голосов. А главное — кто займет второе место? Ведь скоро начнется и парламентский марафон.

Под другим ценностным углом

Впрочем, можно взглянуть на такую инициативу и под другим углом зрения. Мы же постоянно говорим о наших консервативных здоровых ценностях, которые сплачивают россиян. А разве мандарины на столе и елка к таким фундаментальным ценностям не относятся? Не бывает ни одной имиджевой предновогодней картинки без стола с пенящимся шампанским, сверкающей огнями елки и красующимися в центре стола мандаринами. Это даже больше, чем просто символы. Это уже часть праздничной общенациональной мифологии. Минимум, который должен быть у каждого.

Это на Западе в рамках мультикультурализма стесняются открыто праздновать Рождество. У нас с этим все нормально.

И если эти продукты и товары становятся недоступными для некоторых категорий сограждан, разве это не удар по глубинному, с детства формируемому патриотическому сознанию? Можно ли тогда продолжать разговор о сокращении бедности, укреплении социальной справедливости? Ведь и так перед каждым Новым годом волонтеры объявляют сбор средств для того, чтобы как-то накрыть стол для одиноких стариков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конечно, можно все с легкостью довести до абсурда. Вспомнить еще об одном непреходящем новогоднем символе — салате оливье. И предложить также отменить НДС на все элементы этого творения. А значит, на половину магазинного ассортимента. Тем более что в классическом варианте от француза Оливье использовалась и черная икра.

Сильный доллар и абхазский неурожай

Конечно, для подорожания тех же мандаринов есть вполне объективные причины. Заморозки и неурожай цитрусовых в Абхазии, подскочивший доллар, осложнивший закупки плодов в Северной Африке. Это суровая природная и экономическая данность. Но ведь и у государства всегда есть рычаги гибкого реагирования. Особенно в силу признанной инфляции.

В свое время многие экономисты были удивлены тем, что Минфин пробил при постоянном бездефицитном госбюджете повышение НДС почти в два раза — до 20%. Но НДС и акцизы на топливо позволяют безболезненно собирать налоги в казну, маскируя этим иные фискальные просчеты. Хотя мы помним, как вводилась заморозка цен на некоторые социальные товары, в частности молоко.

Ну а мандарины россияне обязательно купят, как и продукты для классического салата, названного в мире «русским». А их мнение до выборов останется их глубоко личным делом.

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