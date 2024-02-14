А может, хватит бороться с Валентином? Давайте уже просто отметим праздник!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В нашей стране упорно не проходит мода на праздничное импортозамещение. Некоторые заимствованные праздники, ведущие историю из ныне недружественных государств, постоянно действуют на нашу общественность раздражающе. И эта самая общественность периодически предлагает собственную «сермяжную» альтернативу. Вот и депутат Госдумы Татьяна Буцкая, первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, хочет учредить праздник, которым, по ее мнению, можно было бы заменить День святого Валентина. Звучит он интригующе: День плюшевой игрушки.

Долой валентинки!

В некоторых столичных школах старшеклассникам уже настойчиво дали понять, что не стоит устраивать массовый обмен валентинками. Мол, не то нынче время. Но, как часто бывает, эффект от таких внушений бывает прямо противоположный. Тем более что нарушается классический принцип: если что-то отрицаешь — предлагай свое.

Конечно, и на День святого Валентина, универсального святого для всех течений христианства, молодые люди и так часто дарят своим друзьям и подругам различные симпатичные плюшевые игрушки. Разных размеров, в зависимости от толщины кошелька.

Милый и ни к чему, как говорится, не обязывающий подарок. Но что конкретно депутат подразумевает под Днем плюшевых игрушек, сказать трудно. Ведь сами по себе такие игрушки — это скорее отсыл к детству, к счастливому времени семейной любви. Но не в «Детском мире» же его отмечать! Не превратился бы такой новый праздник не в альтернативу Дню святого Валентина, а в рекламную кампанию по продвижению игрушек, большинство из которых шьется в Китае.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поступок американского президента

Кстати, самая известная плюшевая игрушка — медвежонок Тедди — также пришла к нам из-за океана и окружена красивой легендой. Дескать, президент США Теодор Рузвельт неудачно охотился на медведей. Его помощники, чтобы угодить шефу, привязали маленького, уже раненого мишку к дереву, чтобы президент его застрелил без помех. Но Рузвельт отказался. Вскоре на эту ситуацию появилась карикатура.

А карикатурный образ этого Мишки вдохновил игрушечного мастера на то, чтобы сделать первого медвежонка. Эта игрушка вскоре стала необычайно популярной и распространилась по миру. Так что, опять не наша легенда? Тем более что день рождения Тедди отмечается 19 ноября.

Тут нужно отдавать себе отчет в том, что никакой праздник не приживается не только без соответствующей атрибутики, но и без красивой мифологии. С Днем святого Валентина все ясно. А вот праздник в честь Петра и Февроньи многие годы остается казенным, хотя и в его основе лежит вполне романтическая легенда. Что делать в этот летний день, абсолютно непонятно... Через костер ли прыгать, совершать паломничество в город Муром или просто в полях хороводы водить?

А что делать с Восьмым марта?

Впрочем, есть праздники, привнесенные также извне, но на которые нет аллергической общественной реакции. Речь идет, конечно, о Восьмом марта, посвященном событиям, случившимся в Соединенных Штатах.

Но вот что интересно. Постепенно политическая начинка этого дня борьбы за избирательные и прочие политические права женщин отошла на второй план. И остался просто обычай хоть раз в году дарить своим женам, подругам, коллегам цветы, сопровождая эту церемонию комплиментами, передающимися через поколения.

Или тот же Новый год, который волею Петра Первого мы стали отмечать в ночь с 31 декабря на 1 января. А ведь наши предки встречали наступление нового года сначала весной, потом осенью. Но не слышно что-то призывов вернуться к традициям предков.

Так, может, и нам не бороться с Днем святого Валентина, а найти вариант придания ему более национального характера? Тогда и плюшевые игрушки пригодятся.

Читайте также:

Пугачева и Киркоров: почему после расставания Филипп ходит не в те двери?

За что Снигирь будут ругать после фильма «Мастер и Маргарита»

Рогов будет лучше Васильева? Что даст новый ведущий «Модному приговору»

Молодой бойфренд, уход из «Модного приговора»: где сейчас Надежда Бабкина