«А что дальше?»: военкор высказался о провале украинского контрнаступления Коц: контрнаступление ВСУ обернулось провалом и потерей десятков тысяч бойцов

Фото: МО Украины

Провалившееся украинское контрнаступление завершилось спустя полгода и так и не ознаменовалось прорывами ни на одном из значимых направлений, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц, комментируя заявление главы Запорожской области о том, что продвижение ВСУ в регион полностью остановлено. По его прогнозам, еще одно крупное наступление Киеву сейчас не по силам.

Итак, украинское наступление, начавшееся 4 июня, завершилось через полгода. Противник потерял на наших минных полях сотни танков, тысячи боевых машин, десятки тысяч бойцов, но практически не продвинулся вперед. Занять Токмак и совершить глубокие прорывы в сторону Мелитополя, Бердянска и Крыма ему так и не удалось. Как и добиться значимых успехов на вспомогательных направлениях — Южнодонецком и Артемовском. А что дальше? — задался вопросом Коц.

Военкор назвал очевидным тот факт, что ВСУ не по силам еще одно крупное контрнаступление. По его словам, для этого Киеву необходимо пополнить личный состав, отремонтировать боевую технику и восполнить запасы снарядов. Кроме того, непреодолимой проблемой для украинской армии является превосходство России в воздухе, отметил Коц.

Поэтому крупную стратегическую операцию генштаб ВСУ скорее всего приурочит к появлению на фронте истребителей F-16. То есть, не раньше поздней весны следующего года, — спрогнозировал военкор.

При этом Коц не исключил, что российские войска не дадут такой возможности противнику. По мнению военкора, «в ближайшие месяцы российская армия сделает свой ход».

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Авдеевка дается российским подразделениям тяжело. Он призвал молиться за солдат, которые продвигаются вперед, замыкая кольцо. Вместе с тем военкор отметил успехи российских войск, поскольку по Донецку стали стрелять гораздо меньше.