«А что бы вы спросили у Путина?»: 7 вопросов президенту от известных людей Опрошенные NEWS.ru именитые россияне озвучили главные вопросы президенту страны

Фото: kremlin.ru

Перед началом «Прямой линии с Владимиром Путиным»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным в этом году состоится и дата ее уже определена. В прессе уже появились неподтвержденные данные о том, что в качестве такой даты рассматривается 14 декабря. Мероприятие такого формата в этом году привлекает особое внимание, так как станет первым после начала СВО. Корреспонденты NEWS.ru поинтересовались у видных людей России, о чем бы они хотели спросить Путина, будь у них такая возможность.

Что известно о прямой линии с президентом

Как известно, прямая линия с Владимиром Путиным — масштабное мероприятие, в рамках которого глава государства отвечает на вопросы граждан. Отчасти она напоминала большую пресс-конференцию, которую также раз в год обычно проводил Путин. Предыдущая прямая линия состоялась 30 июня 2021-го.

В прошлом году Кремль не стал проводить ни прямую линию, ни пресс-конференцию. Поэтому анонсированное Песковым мероприятие станет первым после начала операции на Украине.

Причем, уточнил Песков, в этот раз прямая линия и большая пресс-конференция будут объединены. Пресс-секретарь Кремля уточнил, что дата мероприятия уже назначена, однако он не стал раскрывать точные сроки.

СМИ со ссылкой на источники в Кремле называют 14 декабря как основную дату. Издания обратили внимание, что перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция тоже состоялась 14 декабря. В любом случае объединенное мероприятие состоится в преддверии выборов президента, запланированных на 17 марта.

При этом Песков посоветовал СМИ не гадать насчет даты прямой линии, не называть возможные сроки ее проведения. По его словам, о дате мероприятия журналистов оповестят «своевременно».

Фото: kremlin.ru «Прямая линия с Владимиром Путиным»

«Когда закончится СВО?»

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru вспомнил прямую линию с Путиным 2014 года. По словам политика, у него уже тогда возникли вопросы, однако будущий парламентарий в итоге убедился, что ответы на подобные вопросы не должны озвучиваться в публичном пространстве, — потенциальный противник России не должен знать планы Кремля. А то, что не засекречено, можно в целом предсказать и без вопросов, отметил парламентарий.

При этом, по мнению депутата, есть один главный вопрос, который «интересует всех: когда закончится СВО» на Украине. Вместе с тем Вассерман признал, что многое в этом вопросе зависит не от Москвы.

«Мощностей НАТО, может, хватит от года до пяти лет. А планы России по срокам президент раскрывать не станет, так как по этой информации можно было бы понять, планирует ли российская армия в обозримом будущем наступать или обороняться. Тут как в поговорке: кто говорит, тот не знает; а кто знает, тот не говорит», — заявил Вассерман.

«В чем заключается величие России?»

Писатель Александр Проханов заявил NEWS.ru, что недавно имел возможность задать вопрос президенту. По его словам, за последний год Россия пережила великие потрясения, благодаря которым она движется теперь к величию.

«Будь у меня сегодня такая возможность, то я спросил бы у Путина, в чем, по его мнению, заключается величие России после всего произошедшего. Других вопросов у меня нет, это самый главный», — сказал Проханов.

Фото: kremlin.ru «Прямая линия с Владимиром Путиным»

«Планируется ли сокращение расходов на оборону?»

Все вопросы из сферы экономики напрямую зависят от планов российского руководства по дальнейшему ходу СВО, заявил NEWS.ru экс-министр экономики Андрей Нечаев.

«Если санкции продолжатся — будет одна история. Если их отменят — все сложится по-другому. А это зависит от дальнейших отношений Москвы с западными странами. Поэтому прогнозировать что-то в экономике крайне сложно», — посетовал Нечаев.

Бывший министр, по его словам, также спросил бы у президента, не намерен ли он сократить в бюджете долю средств, выделяемых на оборону и силовиков, и передать их на борьбу с бедностью. Со ссылкой на социологические данные, Нечаев оценил в 12 млн число бедных в России. По его мнению, в этом смысле необходимо менять бюджетные приоритеты.

«Будет ли украинский конфликт заморожен?»

Другой депутат Госдумы, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев спросил бы у Путина, не превратится ли конфликт с Киевом в «замороженный» по примеру палестино-израильского.

«У меня и многих моих боевых товарищей единственный, наиболее актуальный, на наш взгляд, вопрос: будет ли доведена специальная операция до конца? Добьемся ли полной денацификации и демилитаризации Украины, как было заявлено? Не превратится ли конфликт в замороженный и вечный, как палестино-израильский?» — сказал Журавлев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Журавлев

«Как вы относитесь к Трампу как к миротворцу?»

Германский политолог Александр Рар заявил NEWS.ru, что в свете последних событий сильно переживает за судьбу нашего общего континента.

«Я бы спросил у Владимира Владимировича, какой он видит Европу через 10 лет. Очень переживаю за судьбу нашего общего континента. Думаю, он тоже», — предположил Рар.

Другой вопрос политолога был бы связан с отношением Путина к экс-президенту США Дональду Трампу.

«Я бы спросил следующее. Представьте себе, Владимир Владимирович, что Трамп во время своей избирательной кампании вдруг приедет в Москву и предложит свое посредничество в решение украинского конфликта. Можно ли будет серьезно к нему отнестись?» — интересуется Рар.

По словам политолога, он задал бы такой вопрос из-за того, что «искренне желает, чтобы конфликт на Украине поскорее закончился». В случае возвращения Трампа в Белый дом, по мнению Рара, конфликт как раз и может завершиться быстрее.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

«Как реформировать школьную систему России?»

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал NEWS.ru, что задал бы вопрос о планах реформировать школьное образование. По его мнению, в школьниках сегодня не очень хорошо воспитывают патриотизм и креативность, и винит он в этом бюрократизацию.

«Мне кажется, сейчас школьное образование сводится к заучиванию. Ситуация отличается от того, что было в СССР, хотя там тоже был формализм. Нам нужно воспитать энергичное и креативное поколение, при этом действительно любящее Родину, желающее ей процветания. Но нам надо избавиться от тяги к быстрым и оттого соблазнительным решениям в этой сфере», — сказал Лукьяненко.

По словам писателя, судьбу страны определяет то, как молодое поколение воспитывается в сложные времена, о чем думает, к чему стремится. Плоды этой работы проявятся не через год или два, а через 15–20 лет.

«Нам надо работать на перспективу, как делают многие страны, действовать, как Китай, который рассчитывает свое будущее на долгосрочную перспективу», — отметил Лукьяненко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Лукьяненко

«Откуда у вас берутся силы, Владимир Владимирович?»

Завкафедры мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский поинтересовался бы у президента, откуда у того берутся силы выдерживать все удары, «которые сыплются на него», и как Путину при этом удается сохранять свою человечность.

«Не мешает ли ему нынешняя ситуация быть совестливым и сострадательным к людям? Этот вопрос возникает, потому что положение его и России очень тяжелое. Путину же не 20, не 30 и даже не 40 лет», — напомнил Вяземский в беседе с NEWS.ru.

Ученый отметил, что пожелал бы также российскому лидеру терпения, сил и любви.

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